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События Сегодня, 16:25146
Что пишут в мировых СМИ о причинах и последствиях энергетического кризиса

Энергетический кризис грозит поставить мир на грань апокалипсиса уже этой зимой. На фоне бешеного подорожания газа и электричества Европа рискует замерзнуть, а Китай останавливает заводы. 

Западные СМИ публикуют чуть ли не каждый день статьи на тему "как мы дошли до жизни такой" и "что будет дальше". 

"Страна" приводит наиболее интересные мнения.

"Вентиль - у Путина"

Агентство Bloomberg пишет, что даже если зима будет не сильно холодной, цены на газ в Северном полушарии будут ползти вверх. Но если зима будет холодной, то без отопления рискуют остаться целые регионы Европы. Что может значительно усилить позиции России, пишут мировые СМИ. Запад уже волнуется, что оказавшись в энергетической зависимости от Кремля, придется идти ему на уступки. 

"Из-за мирового энергетического кризиса РФ получила дополнительные рычаги давления на мировой арене. При этом власти США должны опасаться этого процесса и, как следствие, возможной потери стратегического влияния", - пишет Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, попытка отказа от горючих ископаемых (в первую очередь угля) усилила зависимость европейских стран от природного газа, который в основном поставляет Россия, а это создает возможности стратегического давления для "Газпрома", который "не спешит наращивать поставки".

"Вентиль находится в руках Путина. От него зависит, закончатся ли проблемы европейцев и когда. Но какую цену придется за это заплатить?" - задается вопросом польская Polityka.

"Война холода"

Разрешение кризиса некоторые связывают с запуском "Северного потока-2".

"Цены на природный газ подскочили в последние несколько месяцев, а вместе с ними и счета европейцев за электричество. Это лишь усилило влияние России на политику континента в сфере энергетики как его крупнейшего поставщика природного газа. Высказывания Путина на энергетической конференции в Москве как ничто ранее увязали высокие цены с одобрением "Северного потока-2", который, пролегая по дну Балтийского моря, соединяет Россию и Германию. И он находит решительное осуждение многих восточноевропейских стран. Поставки газа по нему пока не начались, поскольку трубопровод ожидает одобрения регуляторов", - пишет New York Times.

Bloomberg пишет, что "закончив радоваться газовому кризису в Европе, Путин уже ищет способы, как получить от него выгоду".

"Путин хочет оказать давление на Евросоюз, чтобы тот поменял некоторые из своих правил относительно рынка газа, отказавшись от практики краткосрочных контрактов в пользу долгосрочных, которые гораздо более по нраву "Газпрому", утверждают знакомые с ситуацией специалисты. Россия также добивается скорейшей сертификации газопровода "Северный поток - 2", чтобы увеличить поставки газа в Германию", - полагает Bloomberg.

"У европейского газового кризиса много причин - от дефицита энергии из возобновляемых источников до низких запасов газа после холодной зимы. К этому прибавился дополнительный спрос, связанный с восстановлением экономики после пандемии. Но может ли Россия быть еще одним фактором? В последние недели Москва выслушивала обвинения в том, что она поспособствовала кризису и скачку цен, отказавшись поставлять больше газа в Европу. В Международном энергетическом агентстве считают, что Россия могла бы сделать больше, чтобы увеличить предложение на газовом рынке Европы. Критики Кремля подозревают, что там используют кризис, чтобы добиться скорейшего одобрения Европой спорного нового газопровода. В среду Владимир Путин настаивал на том, что "Северный поток — 2" является "коммерческим проектом". После чего последовал не слишком тонкий намек. Президент заявил, что "на сто процентов" уверен в том, что европейские газовые проблемы были бы значительно меньше, если бы газопровод уже работал", - пишет BBC.

На обложке свежего немецкого "Фокуса" - Путин, который, мол, "заморозил" Германию.

"Война холода. Большой газовый кризис: как Путин перекрыл Германии газ и отправил цены ввысь", - под таким заголовком вышла главная тема журнала.  

"Немецкие СМИ все-таки живут в каком-то своем мире с какой-то своей Россией. И даже мнение канцлера на них не производит никакого впечатления (Меркель заявила, что "Россия может поставлять газ только на основе договорных обязательств, а не просто так", - Ред.), - пишет телеграмм-канал "Германология". 

Сокращение поставок США и дефицит угля 

Другие считают поиски "руки Кремля" слишком примитивным оправданием кризиса и копают глубже.

Economist в статье под рубрикой "Неудобная правда" призывает искать причины европейского энергетического кризиса в собственной энергетической политике декарбонизации (отказа от угля).

"Хочется, конечно, обвинять иностранцев в газовом кризисе в Европе. Но главный виновник - ближе к дому. Есть еще одно правдоподобное, хотя и спорное объяснение - безудержное стремление континента обезуглеродить свою энергетическую систему", - выдвигает издание альтернативную версию энергетического кризиса. 

"Европа сама виновата в газовом кризисе. Ключевые факторы - высокомерие ЕС с его зеленой политикой и энергетический покер, в который играет непреклонная Россия", - вторит Forbes.

"Европа оказалась между молотом и наковальней. На мировом рынке сжиженного природного газа уже почти год существует дефицит, а у России свои проблемы в области добычи и инфраструктуры. Таким образом, Европа лишилась двух ключевых источников гибких поставок газа. Поскольку хранилища в регионе опустошены, любой намек на пессимистические новости, будь это погодные катаклизмы или перебои с поставками, может заставить рынки еще больше поднимать цены. Базисные факторы диктуют рынку, что надо искать баланс в связи со скачком спроса. Такая динамика уже прослеживается во всей Азии и в Европе", - сказал изданию аналитик мирового рынка СПГ из S&P Global Platts Самер Мозес.

"Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности", - резюмирует Forbes. 

Обсуждается версия о вине в кризисе США, сокративших поставки газа.  

"Путин заявил, что Соединенные Штаты несут ответственность за дефицит природного газа, который в настоящее время испытывает Европа. В интервью телекомпании CNBC в рамках ежегодной Российской энергетической недели Путин отметил, что, хотя европейские страны в определенной степени виновны в возникновении нехватки газа, причиной паники стало сокращение поставок Соединенными Штатами. Как он сказал CNBC, Европе не следует заниматься перекладыванием вины на других в вопросах, связанных с энергетикой в регионе. Он также подчеркнул, что высокие цены стали следствием недостаточных усилий европейских государств для закачки газа в хранилища в летние месяцы. Кроме того, Путин отверг утверждения о том, что Россия может использовать энергоресурсы в качестве оружия в усилиях, направленных против Европы. Он добавил, что его страна готова поддержать регион в вопросах энергетики", - пишет Hill.

Между тем в мире растет спрос на уголь, от которого страны поспешили отказаться в пользу развития зеленой энергетики. 

В Китае, например, из-за нехватки и, как следствие, подорожания угля более чем в половине провинций ввели лимиты использования электроэнергии, в других электричество отключили совсем. Не работают лифты, магазины и предприятия сокращают рабочие часы и дни. Причина в сильной зависимости КНР от угля, который обеспечивает выработку 70% электроэнергии в стране.

Китайские власти приняли решение импортировать уголь и электроэнергию из России.

"Одни наблюдатели видят корни проблемы в быстром переходе Китая с угля на возобновляемые источники энергии, другие указывают на дисбаланс – если цены на электроэнергию устанавливаются правительством Китая, то цена на уголь формируется на рынке. Рекордные цены на уголь в этом году сделали работу угольных электростанций нерентабельной, что привело к сбою в поставках электричества. Китайские власти приняли решение импортировать уголь и электроэнергию из России. В сентябре закупки ископаемого топлива выросли на 76% по сравнению с предыдущим месяцем, что является пиковым показателем в этом году. Это идёт вразрез с призывами Пекина к переходу на "зелёную" экономику", - пишет Foreign Policy.

Китай не одинок - дефицит угля переживает также Индия, где после волны коронавируса резко вырос спрос на электроэнергию, к чему теплоэлектростанции оказались не готовы – повышение спроса привело к истощению запасов угля (за его счет обеспечиваются 70% электроэнергетики, как и в Китае), пишет CNBC. Чтобы спасти положение, Дели планирует закупать российский уголь.

В то же время уголь стал важнейшим источником энергии в Германии, где ветряная энергетика в этом году подвела. Как сообщает федеральное статистическое управление ФРГ, из-за безветренной погоды весной его доля выросла более чем на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Поступление энергии от возобновляемых источников упало на 11,7% - в основном, из-за снижения доли ветровой энергии на 21% по сравнению с тем же периодом в 2020 году. При этом, согласно действующему законодательству, ФРГ должна отказаться от использования угля к 2038 году. 

Мир попал в энергетическую яму

Западные СМИ также пишут, что энергетическая проблема носит глобальный характер и может не решиться за один год.

Корень проблемы - слишком быстрый отказ от традиционных видов топлива, падение инвестиций в добычу нефти и газа после падения цен на них в 2014-2015 годах и при этом не слишком быстрый запуск альтернативных "зеленых" генерирующих мощностей.

"IEA - мозговой центр стран-потребителей ископаемого топлива - на этой неделе предупредило, что в процессе перевода экономики на возобновляемую энергетику миру придется пережить еще не один энергетический кризис подобный нынешнему.
 
А все потому, что вложения в добычу нефти, угольные и атомные электростанции и прочую традиционную энергетику иссякли после ценового коллапса 2014-15 и 2020 годов, а инвестиции в создание альтернативной энергетики недостаточны для строительства ветряков и солнечных ферм в количестве, способном удовлетворить растущий спрос на энергию со стороны развивающихся стран и населения планеты, которое к 2050 году прибавит еще 2 млрд человек", - пишет ВВС.

Спасут ли солнечные батареи 

Дискуссия о том, насколько зелёная энергетика гарантирует стабильность энергоснабжения, идёт очень активно.

Например, анализируется энергопотребление в Калифорнии – одном из самых продвинутых игроков в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на мировом уровне. Штат достиг впечатляющих показателей – потребность в электричестве на 35% покрывается из возобновляемых источников, причем 51% из них – за счет солнечной энергии. Власти Калифорнии поставили цель производить 100% энергии из возобновляемых источников к 2045 году. Но этот путь будет сложным и дорогостоящим, даже для солнечной процветающей Калифорнии.

Анализ дневного (и месячного) потребления электричества показал, что вечерний пик (который приходится на спад выработки солнечной энергии) компенсируется производством газовых электростанций и импорта ВИЭ из других штатов. Для достижения климатических целей планируется заменить "газовые" мощности на солнечные батареи, которые накапливают энергию и могут отдавать ее по необходимости. Однако масштабировать эту бизнес-модель на целый штат – экономически невыгодно.

Автор исследования YouTube-канала Real Engineering указывает на два выхода. Первый – строить избыточные мощности, чтобы производство электричества в зимние месяцы не падало (производство солнечной электроэнергии в Калифорнии в июне и в январе различается почти вдвое). Второй – строить накопители, чтобы перенаправлять туда избыток энергии (Калифорния производит с излишком, и, чтобы не перегружать сети, его либо экспортируют в другие штаты, либо просто отключают). Чтобы полностью обеспечить потребность в энергии за счет ВИЭ, нужно вложить в строительство солнечных батарей и панелей для них более 18 млрд долл. Это дороже, чем строительство АЭС (13,8 млрд долл) при том, что ее нормы выработки намного выше. Учитывая, что стоимость электроэнергии из ВИЭ падает, такие вложения выглядят все менее целесообразными. Проблема усугубляется и тем, что литий-ионные аккумуляторы не подходят для длительного хранения энергии – со временем они теряют заряд.

"Важны три вывода. Первый – традиционные источники энергии страхуют ВИЭ, так как они более стабильны и надежны. Второй – важно рассматривать переход на возобновляемую энергию, исходя из индивидуальных потребностей каждой страны, региона или муниципальной единицы. Третий – для достижения климатических целей мало внедрять дорогостоящие современные технологии – нужно усиленно инвестировать в создание новых", - резюмирует Real Engineering.

В результате, пишет Русская служба BBC, энергетический кризис притормозил зеленую революцию и обратил внимание жителей развитых стран на то, что счет за переход в чистое будущее придется оплачивать им.

Нефтяники и представители других традиционных отраслей получили надежду на сговорчивость властей и инвесторов, до сих пор неохотно одобрявших новые проекты в "грязной" энергетике и сторонившихся инвестиций в них. Вложения в добычу нефти, угольные и атомные электростанции и прочую традиционную энергетику иссякли после ценового коллапса 2014-15 и 2020 годов, а инвестиции в создание альтернативной энергетики недостаточны для строительства ветряков и солнечных ферм в количестве, способном удовлетворить растущий спрос на энергию со стороны развивающихся стран и населения планеты, которое к 2050 году прибавит еще 2 млрд человек.

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Теги: news, новости, Украина, СМИ, Энергетический, кризис, 7dniv, 7dnivinfo  
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