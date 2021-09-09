В Павлово появился страшный памятник молодоженам, пугающий прохожих

Жители нижнегородского Павлово рассказали о памятнике молодоженам, который пугает прохожих.

Об этом сообщила руководитель главного управления записи активов гражданского состояния Нижегородской области Ольга Краснова, передают "РИА-Новости".

Так, в сети появилось фото скульптурной композиции молодоженов у местного ЗАГСа. Жители были напуганы изображением, назвав скульптуры "уродцами" и даже сравнив со скандальной воронежской Аленкой.

В комментариях к публикации люди пишут, что "в городе мастеров кузнеческого дела это уродство - как плевок в лицо жителям" и предлагают переставить скульптуры к зданию администрации Павлова.

В то же время глава регионального управления органов ЗАГС утверждает, что сотрудники и сами удивлены подобным памятником.

"Памятник находится на набережной напротив входа в ЗАГС… Администрацией района делалось благоустройство территории около ЗАГСа – набережной в городе Павлове. И там в августе установили этот памятник. Мы не видели, с нами никто не согласовывал ни проект памятника, ни проект благоустройства. Работу администрация приняла", - сказала Краснова.