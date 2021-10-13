Вакцинировать детей от 14 лет планируют в Украине

Минздрав подготовил документы для вакцинации подростков в возрасте от 14 лет. Также готовятся к вакцинации детей от 12 лет.

От том, что необходимая документация для вакцинации детей от 14 лет уже готова, рассказал в эфире канала "Украина 24", начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает УНИАН.

По его словам, разрешения на вакцинацию подростков от 14 лет уже подготовлены Министерством здравоохранения Украины. Рубан также отметил, что только Минздрав может внедрять меры по вакцинации тех или иных групп населения.

"Есть документы по вакцинации 18 + и 14+. Также подобные решения принимают в отношении детей-подростков от 12 лет", — сказал Рубан.

По словам Рубана, сейчас активно распространяется штамм "Дельта", и очередной пик заболеваемости в Украине будет наблюдаться в начале ноября. Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко говорил, что именно школы и другие образовательные учреждения, являются одними из основных мест распространения коронавируса. Поэтому МОЗ и рекомендовал министерству образования и науки начать школьные каникулы уже с 18 октября.

В Украине уровень заболеваемости на COVID-19 среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысил максимальные значения за все время пандемии, говорится в отчете Национальной академии наук.