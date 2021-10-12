В Британском музее обнаружили самое старое изображение привидения

На глиняной табличке возрастом 3500 лет изображен призрак грустного мужчины вместе с инструкцией, как избавить дом от потустороннего гостя.

Самый старый в мире рисунок призрака был обнаружен в хранилищах Британского музея. На древневавилонской табличке показано, как избавиться от нежелательного призрака, который до сих пор блуждает в доме. На табличке призрак идет с вытянутыми руками, связанными веревкой, которую держит женщина, а в сопроводительном тексте описывается ритуал, который должен помочь отправить привидение в загробный мир, сообщает The Guardian.

Ритуал включает изготовление фигурок мужчины и женщины, которые нужно одеть особым образом: мужчину — в повседневную одежду, а женщину — в яркую и красивую. Затем на восходе Солнца две фигурки нужно было сложить вместе и произнести имя бога потустороннего мира.

Финкель считает, что эта табличка была частью магической библиотеки в доме экзорциста или в древнем храме.