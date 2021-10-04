Украинец в Польше сделал "машину-собаку", чтобы собрать деньги на лечение двухлетнего сына

Врачи диагностировали у мальчика нейробластому, которая считается одной из самых тяжелых форм рака у детей. Лечение стоит порядка 5,3 млн грн.

Украинец Сергей Бойко, который живет в польском городе Вроцлав, украсил мехом автомобиль Fiat Seicento, благодаря чему тот начал напоминать собаку, чтобы привлечь внимание к сбору средств на лечение своего сына Даниэля.

Об этом сообщает местный ресурс Nasze Miasto.

Когда Даниэлю было десять месяцев врачи диагностировали у него нейробластому, которая считается одной из самых тяжелых форм рака у детей. Спасти мальчика могут в США, однако лечение там стоит около 800 тысяч злотых (около 5,3 миллиона гривен). В июне родители Даниэля начали сбор средств и им уже пожертвовали более 102 тысяч злотых.

Для привлечения внимания к этому сбору Сергей Бойко и решил сделать автомобиль-пса и выставить его на продажу. Мужчина просит за нее 680 тысяч злотых — примерно столько не хватает для лечения его сына.

Также на машине украинец ездит по Вроцлаву и предлагает сфотографироваться с ней и оставить пожертвования для ребенка. Разъезжал на этом авто Бойко и в соседних городах Олава и Ельч.

"Но для таких поездок нужна погода, а она бывает капризной. К сожалению, идея машины пришла в голову мне только в конце лета", — сетует Бойко.