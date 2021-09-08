Выиграли $18 миллионов. Россияне впервые в истории победили в чемпионате The International 10 по Dota-2

Впервые в истории российская команда Team Spirit стала чемпионом мира по компьютерной игре Dota-2.

Чемпионат под названием The International 10 прошел в румынском Бухаресте.

Россияне Они одержали победу над китайской командой PSG.LGD в гранд-финале со счётом 3:2.

Общий призовой фонд турнира, прошедшего в Бухаресте, составляет больше $40 млн. За победу Team Spirit получит более $18 млн.

Победой есть повод гордиться и украинцам. Хотя команда российская, двое из пятерых ее игроков - Мирослав Колпаков и Илья Малярчук - украинцы.

Team Spirit стала второй командой из СНГ, которой удавалось выиграть гранд-финал самого престижного турнира по Dota 2. В 2011 году, на первом по счету чемпионате, победу вырвали украинцы из команды Natus Vincere. Тогда общий призовой фонд составлял $1,6 млн.

The International проводится ежегодно - за исключением прошлого года, когда его отменили из-за пандемии.