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События Вчера, 23:2653
Акция протеста против политики властей в отношении мигрантов прошла в Польше

В польской столице Варшаве 17 октября прошла демонстрация в знак солидарности с беженцами, которые пытаются попасть в Польшу из Беларуси.

Главный лозунг акции был таким: "Прекратите пытки на границе!"

Об этом сообщает "Евроньюс".

Протестующие обвинили власти Польши в бесчеловечности по отношению к мигрантам. По мнению вышедших на улицы Варшавы, беженцев не допускают к процедуре предоставления убежища, с ними жестоко обращаются и не оказывают медицинской помощи. Как минимум пять мигрантов умерли из-за такого обращения.

Между тем официальная Варшава возлагает всю ответственность за ситуацию на границе и гибель людей на на белорусское руководство. По мнению польских властей, белорусы доставляют мигрантов на свою территорию и специально направляют к границе с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы те попали в Евросоюз.

Недавно польский Сейм одобрил законопроект о легализации выдворения беженцев. Еще раньше власти приняли решение о строительстве заграждения на границе с Беларусью общей протяженностью в 418 километров. Его стоимость составит 414 млн долларов.

В Евросоюзе тоже винят Минск в обострении ситуации с беженцами. Как считают в Брюсселе, таким образом  Беларусь ответила на введение санкций за инцидент с самолетом Ryanair.

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