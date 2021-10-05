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События Вчера, 23:2955
Пережившая орбитальный полет актриса Пересильд рассказала о впечатлениях

Российская актриса Юлия Пересильд, утром 17 октября успешно приземлившаяся вместе с другими членами экипажа "Союза МС-18", дала интервью журналисту.

В нем она рассказала о своих впечатлениях после возвращения с орбиты и о ближайших планах.

Беседу с актрисой провел корреспондент RT.

По словам Юлии, после возвращения из космоса она чувствует себя хорошо, хотя не совсем привычно.

"Будто организм не очень пока понимает, как так получилось. Это состояние. как будто противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое: голова тяжелая, руки, ноги. Все немножко кружится", - призналась Пересильд.

Она также рассказала о спуске в капсуле. По ее словам, когда открывается парашют, спусковую капсулу ужасно раскручивает. К тому же космонавты испытывают перегрузки и в иллюминатор видят, как их капсула горит в атмосфере.

Юлия добавила, что ее самый большой страх перед полетом был физически не справиться с задачей снять фильм в космосе. Но команде удалось сделать больше, чем изначально планировалось в рамках 12-дневных съемок картины "Вызов" на борту МКС.

Пересильд сообщила, что теперь ей предстоит реабилитация. А пока космонавтам нельзя вертеть головой и резко вставать. Также им еще непросто ходить.

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Теги: news, новости, Украина, Персильд, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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Пережившая орбитальный полет актриса Пересильд рассказала о впечатлениях
Пережившая орбитальный полет актриса Пересильд рассказала о впечатлениях
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