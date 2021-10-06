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События Сегодня, 10:1782
В российском поселке Сарс ученик устроил стрельбу в школе, но был быстро обезоружен

После чудовищной трагедии в Перми, где студент Тимур Бекмансуров, устроил бойню в государственном национальном университете, в результате чего погибли восемь человек, из этого российского региона снова пришли тревожные новости. 

Сегодня утром, 18 октября, в Пермском крае, в общеобразовательной школе поселка Сарс, тоже произошла стрельба, как передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала", - рассказал источник агентства.

Школьника задержали. Мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба. По некоторым данным юный стрелок был вооружен автоматическим карабином "Сайга".

МВД России официально подтвердило информацию о ЧП.

"Сегодня около 08:00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия", - заявили в пресс-службе ведомства.

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