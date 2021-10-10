Еще четыре области Украины с понедельника перешли в режим "красной" зоны эпидопасности по COVID-19

С понедельника, 18 октября, четыре области Украины вошли в "красный" уровень эпидемической опасности по заболеваемости COVID-19.

Речь идет о Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом написал в Telegram-канале министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

По его словам, решение об этом было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногено-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое прошло в пятницу, 15 октября.

"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей. Также применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.