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События Сегодня, 10:2077
Под Пермью в школе шестиклассник открыл стрельбу из ружья отца, желая отомстить однокласснице

В России 12-летний шестиклассник пришел в школу с карабином и открыл стрельбу, желая отомстить однокласснице.

ЧП произошло в учебном заведении под Пермью, в поселке Сарс, в понедельник, 18 октября. 

Мальчик стащил "Сайгу" у отца и успел произвести в школе два выстрела. В это время в учебном заведении находились более 300 детей и 30 педагогов. Несовершеннолетнего стрелка Дмитрия Губаева обезвредила директор школы Галина Зайцева, которая смогла его уговорить бросить ружье. Женщина находилась рядом с подростком до приезда полицейских.

В МВД РФ официально подтвердили информацию о стрельбе: "Сегодня около 08:00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел 2 выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик 6 класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия", - говорится в сообщении МВД.

По предварительным данным, шестиклассник, хотел отомстить однокласснице. Войдя в школу с оружием, он начал что-то кричать про одноклассницу Дашу и тем временем ученикам удалось покинуть школу.

Как передает ТАСС на сегодня занятия в школе отменены.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, Школа, 7dniv, 7dnivinfo, стрельба  
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