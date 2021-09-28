В Ирпене ультраправые из С14 зиговали на портрет главы "Муниципальной стражи"

Под Киевом в Ирпене в воскресенье, 17 октября, ультраправые из С14 устроили акцию против ромов, которых обвиняют в избиении местного жителя.

На этой акции провели своеобразный "перфоманс": обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько нес портрет Сергея Бондаря - главы "Муниципальной стражи" Голосеевского района Киева. Другие радикалы кланялись ему и зиговали.

Бондарь - выходец из ВО "Свобода" и С14 - известен своим хейтом в адрес ромов как национальной группы и силовыми акциями против них.