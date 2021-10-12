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События Сегодня, 14:56117
Сроки окончания пандемии назвали в ВОЗ

Мир может выйти из пандемия COVID-19 уже в 2022 году, но при этом коронавирус не закончится.

Такой прогноз дают во Всемирной организации здравоохранения. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге не исключил, что человечеству придется с ним уживаться.

Об этом он рассказал в интервью СТВ.

"Я оптимист, считаю, что в следующем году мы выйдем из пандемии, но, конечно же, коронавирус не закончится. И, возможно, нам придется с ним жить. Но вы знаете, это как с гриппом. Есть вакцины от гриппа. Каждый год они слегка адаптируются под новые штаммы, люди вакцинируются - и все нормально", - считает Клюге.

Он высказал мнение, что "в каждой стране здравоохранение должно играть первоочередную роль", чтобы не было повтора пандемии.

"Если не будет здравоохранения и здоровья, то не будет ни экономики, ни безопасности, ни социального спокойствия. Нужно инвестировать в здравоохранение", - сообщил Клюге.

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Теги: news, новости, Украина, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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