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События Сегодня, 16:16103
Как захват пленного из "ЛНР" изменит конфликт на Донбассе

На Донбассе новое ЧП. После того, как Украина захватила в районе разведения войск офицера "ЛНР", под угрозой оказалась работа миссии ОБСЕ в регионе.

Наблюдатели крайне спокойно отнеслись к тому, что украинский спецназ выходит за линию разграничения и берет там пленных. Это вызвало акции протеста в Донецке, где местные жители осадили офис европейской миссии. И теперь ее работа по сути заблокирована в обеих "республиках". 

Что это значит для конфликта на Донбассе - разбиралась "Страна".  

Как брали военного "ЛНР" и какие к этому вопросы

13 октября Украина задержала в Луганской области уроженца Алчевска Андрея Косяка, члена Совместного центра по контролю и координации от "ЛНР". 

Первыми об этом сообщил представитель "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник. Он рассказал, что военного задержали на участке разведения войск в Золотом, где по согласованию с Украиной в этот день проводились работы по разминированию. 

"Вооруженные люди в форме ВСУ вышли из леса, сделав выстрелы в воздух, захватили в плен нашего безоружного представителя, у которого были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК", - написал Мирошник у себя в Телеграм.

Со стороны Украины эту информацию подтвердила делегация в Трехсторонней контактной группе. Там заявили, что "лнровец" был вооружен и вел разведку позиций ВСУ. Признав при этом, что согласование на разминирование Киев давал.

На следующий день СБУ сообщила, что допросила пленного. Из оружия у него был пистолет Макарова и две обоймы. Также "контора" повторила тезис о том, что Андрей Косяк вел разведку, для чего якобы вышел из согласованных ранее пределов участка разминирования. 

Правда, ни слова не прозвучало о том, что военный нарушил собственно границы линии соприкосновения. Туманно говорилось, что он задержан на этой линии, а не за ее пределами. То есть, чтобы его захватить, украинским военным пришлось и самим выйти в зону разведения войск. 

Причем в релизе ведомства прямо говорится, что вышли не простые военные, а контрразведка СБУ. Оказаться там она могла, только если к операции готовились заранее. 

Эта догадка подтвердилась и после публикации видео задержания. Его проводят, судя по экипировке, вооруженные автоматами представители спецподразделений. Что делали на нейтралке люди, чья задача - диверсии и захват "языка" - большой вопрос ко всей этой истории. 

Второй вопрос - как пистолет Макарова мог помочь военному из "ЛНР" вести разведку позиций Украины. Сам он на видео говорит, что носит его, потому что без оружия в зоне разведения "стремно". А ранее на допросе в СБУ он показал, что взял пистолет на разминирование без ведома начальства для самозащиты. 

Что же до факта разведки, то никаких доказательств этому не предоставили (и сам пленный этого за собой не признаёт). Даже в содержимом телефона Косяка, которое показали после допроса, ничего такого нет - там только кадры минометной стрельбы предположительно по позициям ВСУ. 

Итого, в сухом остатке: в зоне, где не должно быть военных, захватили офицера "ЛНР", который вел работу по разминированию, ранее согласованную всеми сторонами. Для этого вооруженный украинский спецназ вышел в зону разведения, нарушив условия отвода сил.

Это установленные факты. Остальное - что Косяк шпионил на "ЛНР" и якобы пошел, куда не следует - пока лишь слова СБУ. 

К слову, сама "контора" объявила пленному подозрение по статье "Создание незаконных военизированных формирований", а не, скажем, за госизмену, под что теоретически подпадает разведка против Украины. 

В общем, захват был настолько демонстративной и явно подготовленной заранее акцией, что вызвал огромный скандал. Крайней в котором оказалась миссия ОБСЕ. 

Блокада ОБСЕ 

После инцидента в Золотом наблюдатели выпустили отчет, в котором захват Андрея Косяка отсутствовал начисто.

Это вызвало возмущения в "республиках". "ЛНР" заявила, что отзывает гарантии безопасности, которые ранее были даны для работ в зонах разведения. Также Луганск приостановил диалог в минской группе. То есть по сути это мандат на аналогичные действия в отношении украинских представителей.

Интереснее ситуация развивалась в Донецке. 15 октября там начались акции возле офиса ОБСЕ в гостинице Park Inn. И после этого на следующий день миссия сделала первое официальное заявление по инциденту.

Там говорилось, что наблюдатели будут следить за ситуацией и готовы помочь наладить диалог. Но сами момента захвата Косяка не видели, поскольку фиксировали нарушения в других местах. В конце наблюдатели заявили, что вообще не вносят в отчеты то, что знают лишь по косвенным свидетельствам.

Понятно, что такое объяснение в "республиках" никого не удовлетворило - учитывая, что факт захвата человека на нейтральной полосе признала и сама Украина. В Киеве же позицию ОБСЕ, конечно, одобрили.

Видимо, поэтому протестные акции у донецкой штаб-квартиры миссии были усилены - вплоть до того, что заблокировали вход в отель, где базируются наблюдатели. И те заявили, что в Донецке свою работу вынуждены приостановить.

Дальше противодействие ОБСЕ начало расширяться: их перестали пропускать через блок-посты "ДНР" и "ЛНР", а также заблокировали выезд машин миссии с их передовой патрульной базы в Горловке.

Параллельно продолжается блокада и в Донецке, причем уже с элементами троллинга: например, сегодня утром европейских наблюдателей будили включением гимна России под окнами гостиницы Park Inn.

Такое с миссией ОБСЕ на Донбассе происходит впервые за семь лет конфликта. И поэтому встает вопрос - а не означает ли это конца работы наблюдателей в регионе?

Закончит ли ОБСЕ работу на Донбассе?

Пока непонятно, чем закончится история с Андреем Косяком. Шансы на то, что Украина его вернет - минимальны, и случиться это может лишь после сильного давления со стороны Запада и ОБСЕ. 

Видимо, именно к этому в Донецке пытаются сподвигнуть ОБСЕ блокадой и акциями протеста. Но пока организация воздерживается от каких-либо оценок происходящего. Фактически давая сторонам индульгенцию на подобные действия в будущем. 

В "республиках" же считают, что миссия откровенно подыгрывает Украине, и захвати таким образом кого-то "ДНР" или "ЛНР", то критика была бы жесткой.

Видимо, поэтому давление на ОБСЕ будет продолжаться. Причем не только в Донецке, но и впоследствии - в Луганске, где пока миссию никто не блокирует, но уже не пускают через отдельные блок-посты в зону боевых действий.

И, если "республики" будут наращивать давление, то работа наблюдателей на неподконтрольной территории действительно по факту прекратится. 

В целом эта история - очередной показатель того, что дипломатические меры урегулирования ситуации на Донбассе теряют значение. 

Без политического урегулирования через выполнение Минских соглашений ситуация в любой момент может сказаться в полноценную эскалацию.

И нынешний инцидент с захватом представителя "ЛНР" к этому подталкивает.

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Теги: news, новости, Украина, ЛНР, Донбасс, разведка, 7dniv, 7dnivinfo  
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