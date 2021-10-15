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Как Днепр живет в красной зоне

Днепр с сегодняшнего дня, 18 октября, перешел в красную зону карантина. Замдиректора городского департамента здравоохранения Юлия Виклиенко рассказала что изменилось в городе.

По словам Юлии Виклиенко, в рестораны города не пускают клиентов без ПЦР-теста или ковид-сертификата.

"С сегодняшнего дня в действие вступило постановление Кабмина о красной зоне карантина. Постановление предусматривает, что если ресторан решил работать не на вынос, а полноценно, то 100% сотрудников должны быть вакцинированы, а потребители должны иметь или ковид-сертификат, или ПЦР-тест (сделанный не позднее, чем за 72 часа). Лично я наблюдала возле своей работы, как официант просил у всех посетителей на входе ПЦР-тесты. И те, кто не предъявил его, не были допущены в заведение", - рассказала "Стране" Юлия Виклиенко.

Школы Днепра с сегодняшнего дня ушли на осенние каникулы - на неделю раньше, чем было положено.

Кинотеатры и любые другие компании в сфере услуг могут работать только в случае 100% вакцинации персонала.

При этом в Днепре общественный транспорт продолжает работать практически в обычном режиме. Для поездок по городу у пассажиров не требуют сертификат вакцинации и ПЦР-тесты. Из ограничений - необходимость соблюдать дистанцию в транспорте, носить маску и ограничение количества пассажиров.

"С августа мы достигли 100% вакцинации среди водителей коммунального транспорта. А что касается горожан, в городском транспорте паспорт вакцинации не проверяют. Согласно постановлению правительства, сертификат нужен только для поездок между областями", - заявила она.

И добавила, что полиция и контролеры проверяют наличие сертификатов, масок и рассадку пассажиров - как в частном, так и в государственном транспорте.

После перехода Днепра в красную зону карантина в центрах вакцинации образовались огромные очереди. Люди ждут по два часа, чтобы сделать прививку от коронавируса. Количество вакцинаций в Днепре за первый день карантина выросло в два раза, сообщил "Стране" Борис Филатов, мэр Днепра.

"В центрах вакцинации - огромные очереди. Если раньше мы делали в день по 3 тысячи прививок, то по состоянию на 16:00 уже сделали 6 тысяч прививок. То есть народ просто ломанулся вакцинироваться, люди стоят в очереди по два часа. Почему нужно было это сделать сегодня, а не вчера или позавчера или еще раньше, когда мы упрашивали жителей прививаться - вопрос риторический, ответа нет", - сообщил "Стране" Филатов.

Он добавил, что из-за перевода Днепра в красную зону карантина местные перевозчики, которые ездят на газу, столкнулись с убытками. Из-за ограничений на количество пассажиров и рост цен на топливо перевозки стали нерентабельными.

"Перевозчики не могут сейчас полностью набивать салон пассажирами, плюс рост цен на газ существенно ударил по экономике пассажирских перевозок. Пока ситуация не критическая. Сейчас мы решаем вопрос, чтобы технику на газу заменить на дизельную, и подставить перевозчикам плечо", - отметил Борис Филатов.

Мэр анонсировал скорые рейды городской власти, полиции совместно с Госпродпотребслужбой, которые будут следить за соблюдением карантинных ограничений. Это и ношение маски в общественном транспорте, и доступ в рестораны, кинотеатры и ТРЦ только по сертификатам вакцинации или ПЦР-тестам. Пока что, по словам Филатова, в городе пока что все соблюдают новые правила.

Он добавил, что 97% больных, которые сейчас лежат в ковидных реанимациях Днепра, невакцинированы.

По информации Юлии Виклиенко уже вакцинировано 430 тысяч горожан. С учетом ускорения процесса вакцинации, она ожидает, что вскоре город подойдет к 80% вакцинированных горожан.

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