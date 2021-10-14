Баннеры с фразой "Да, мы один народ" неизвестные вывешивают в южных областях Украины

По югу Украины неизвестные вывешивают баннеры с одной фразой "Да, мы один народ".

Видеозапись из Одессы опубликовали утром, 18 октября, местные телеграм-каналы.

Также в понедельник утром такой баннер заметили в Херсоне. До этого, 17 октября, похожий баннер видели в Николаеве. 13 октября плакат "Да, мы один народ" вывесили в Запорожье, а 11 октября - в Днепре.

Баннеры вскоре срывают местные власти.

Судя по всему, фраза на баннере - отсылка к статье президента РФ Владимира Путина про единство украинского и русского народов.