Победив в чемпионате по Dota 2 двое украинцев стали долларовыми миллионерами

Два украинца - Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков одержали победу в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 "The International 10".

Их команда "Team Spirit" обыграла оппонентов из Китая в румынском Бухаресте со счетом 3-2 и заработала 18,2 млн долларов.

Об этом пишет dev.ua.

В команду победителей входят пятеро игроков в Dota 2. Среди них трое россиян: Ярослав "Miposhka" Найденов, Александр "TORONTOTOKYO" Хертек, Магомед "Collaps" Халилов и два вышеупомянутых украинца.

18-летний Илья Мулярчук родом из Бучи в Киевской области. Он самый молодой игрок в команде. При этом он играет в доту лет с девяти-восьми. Он почти полностью прогулял девятый класс, поскольку играл в компьютерные игры до самого утра. Родители, по словам молодого человека, знали, что Илья прогуливал.

"Я говорил что-то вроде: "Хорошо, что я сижу дома и играю за компьютером, а не гуляю и курю", - поэтому их, в принципе, это устраивало", - рассказывал Илья.

После окончания школы Илья хотел стать журналистом или криминалистом. Но пошел учится, по его словам, в университет на геолога. При этом он ни разу в нем не появился. В "Доту" же Илья начал играть в 2013, взяв пример с брата. Вдохновился он сериалом "Последний танец" о Майкле Джордане (лучшем баскетболисте в истории - Ред.).

Второму украинцу из команды, Мирославу Колпакову, 21 год, он родом из Луцка. Начал играть в "Доту" в 12 лет, в компьютерном клубе возле школы, где ему показали правила. Мирослав поехал в Варшаву учиться, но вернулся в Украину.

В команду "Team Spirit" Мирослав попал после того, как его позвали потренироваться с составом пару матчей. При этом, как сказал Мирослав, он был плохим игроком, но ребята дали ему шанс, и за два месяца он понял, как играть.

Каждый игрок после участия в турнире заработал по $3 600 000. Илья заявил, что купит за выигрышные деньги домик для кошки. И, возможно, усадьбу. Мирослав тоже хочет купит недвижимость, а также папе машину.