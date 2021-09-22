Вернуть в Киеве райсоветы, которые "забрал режим Януковича" намерен Кличко

Столичный мэр Виталий Кличко инициировал рассмотрение Киевским советом темы воссоздания в городе районных советов. Уже на одной из ближайших сессий орган ее обсудит.

Об этом Кличко написал в своем Фейсбуке 18 октября.

В посте он призвал все фракции и каждого депутата Киевсовета проявить мудрость и мужество при решении этого вопроса.

"Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году, и до сих пор базовое местное самоуправление в Киеве не было возвращено. Так что это решение не только актуально, но и перезрело. Сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, хотя это должны делать киевляне. Именно поэтому возвращение районных советов - это усиление децентрализации, которую сворачивают в последнее время. Возвращение райсоветов - это европейский путь развития столицы в противовес попыткам свернуть децентрализацию", - написал мэр.

Затем он назвал три главные причины, для чего нужны районные советы.

Во-первых, Киев слишком большой город, чтобы жители могли лично знать своего депутата, жаловаться ему и доносить идеи. А каждый район города - это община с населением небольшого областного центра. Депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими соседями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы.

Во-вторых, чем больше представительства, тем больше прозрачности. Введение районных советов позволит киевлянам понимать, на что и как тратится бюджет в их районе, и влиять на это.

В-третьих, увеличение числа депутатов не означает рост расходов. Все депутаты районных советов будут работать на общественных началах, то есть без заработной платы. Так же, как и депутаты городского совета.

В конце записи Кличко привел результаты опросов общественного мнения, согласно которым около 70% киевлян хотят вернуть районные советы.