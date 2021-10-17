Из сирийского лагеря в Украину эвакуировали Крымчанку с четырьмя детьми

Утром во вторник, 19 октября, в Украину из лагеря закрытого типа "Родж", который расположен в Сирии, вернулась крымчанка с четырьмя детьми.

Об этом сообщает телеканал "Дом" в своем Telegram-канале.

Женщину поселят в гостиницу на первое время, однако вопрос с жильем уже решен. Ей и детям помогут восстановить документы.

В Сирии семья прожила два года и восемь месяцев, и была последней из числа эвакуированных из этого лагеря в нашу страну.

Еще 11 семей находятся в лагере "Аль-Хол", где на данный момент действуют карантинные ограничения. В Министерстве иностранных дел Украины обещают вернуть всех сограждан из Сирии.

Это место часто называют "лагерем беженцев". Хотя правильнее его называть фильтрационным или даже концентрационным лагерем - там находятся женщины и дети, которые жили на территориях, подконтрольных ИГИЛ. В том числе и те, кто были замужем за боевиками или сотрудничали с террористами. Расположен лагерь в той части Сирии, где власть принадлежит курдам.