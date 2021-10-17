 

Из сирийского лагеря в Украину эвакуировали Крымчанку с четырьмя детьми

События Сегодня, 10:0871
Из сирийского лагеря в Украину эвакуировали Крымчанку с четырьмя детьми

Утром во вторник, 19 октября, в Украину из лагеря закрытого типа "Родж", который расположен в Сирии, вернулась крымчанка с четырьмя детьми.

Об этом сообщает телеканал "Дом" в своем Telegram-канале.

Женщину поселят в гостиницу на первое время, однако вопрос с жильем уже решен. Ей и детям помогут восстановить документы.

В Сирии семья прожила два года и восемь месяцев, и была последней из числа эвакуированных из этого лагеря в нашу страну.

Еще 11 семей находятся в лагере "Аль-Хол", где на данный момент действуют карантинные ограничения. В Министерстве иностранных дел Украины обещают вернуть всех сограждан из Сирии.

Это место часто называют "лагерем беженцев". Хотя правильнее его называть фильтрационным или даже концентрационным лагерем - там находятся женщины и дети, которые жили на территориях, подконтрольных ИГИЛ. В том числе и те, кто были замужем за боевиками или сотрудничали с террористами. Расположен лагерь в той части Сирии, где власть принадлежит курдам.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Крымчанка, Сирийский, лагерь, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Израиль в убийстве члена правительства Мидхата Салиха обвинила Сирия
Израиль в убийстве члена правительства Мидхата Салиха обвинила Сирия
17-окт-2021, 09:49
Двух нелегалов в грузовике с тканями нашли в Черноморском порту
Двух нелегалов в грузовике с тканями нашли в Черноморском порту
29-сен-2021, 09:26
В Москву с необъявленным визитом прибыл президент Сирии
В Москву с необъявленным визитом прибыл президент Сирии
14-сен-2021, 11:18
34 ребенка, которые остались без родителей США эвакуировали из Афганистана
34 ребенка, которые остались без родителей США эвакуировали из Афганистана
28-авг-2021, 10:38
Кулеба пообещал вывести из Кабула всех оставшихся там 90 украинцев и афганских членов их семей
Кулеба пообещал вывести из Кабула всех оставшихся там 90 украинцев и афганских членов их семей
26-авг-2021, 15:00

Последние новости

10:24
События
У погибшего мэра Кривого Рога внезапно умер брат
10:21
События
Больного президента Земана сегодня в Чехии попытаются лишить полномочий
10:08
События
Из сирийского лагеря в Украину эвакуировали Крымчанку с четырьмя детьми
10:06
Политика
В бессмысленности вопросов о приеме Украины в ЕС признался Зеленский
10:05
Политика
Сын обстрелянного Сергея Шефира числится помощником у "слуги народа" Киселя
09:55
События
Когда переводят часы в Украине 2021 на зимнее время?
09:53
События
Вернуть в Киеве райсоветы, которые "забрал режим Януковича" намерен Кличко
09:48
События
Объявлена дата премьеры новой версии мультфильма "Ну, погоди!" с голосом Гарика Харламова и музыкой Дорна
09:46
Политика
В том что до конца года Украина получит руководителя САП заверил Зеленский
08:45
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 октября 2021
Вчера, 2021-10-18
22:34
События
Более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса получила Украина
19:34
События
Победив в чемпионате по Dota 2 двое украинцев стали долларовыми миллионерами
19:03
События
Создатель знаменитых турецких ударных беспилотников Bayraktar умер в Стамбуле
19:01
События
Баннеры с фразой "Да, мы один народ" неизвестные вывешивают в южных областях Украины
18:59
Политика
Подписать скандальный закон об олигархах вопреки решению КСУ собирается Стефанчук
18:47
События
Как Днепр живет в красной зоне
18:13
Политика
Как Зеленский сознался в преступлении, подтвердив информацию по своим офшорам
18:06
Экономика
На участие в сертификации "Северного потока-2" подал заявку "Нафтогаз"
16:16
События
Как захват пленного из "ЛНР" изменит конфликт на Донбассе
15:35
Экономика
С начала года ВВП Украины вырос на 2,9%

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 октября 20211926
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 октября 20211382
Зачем президент после скандалов с офшорами собрался с визитом в Лондон797
Показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина анонсируют в Минздраве528
Отменить результаты голосования за закон об олигархах призвали в "Голосе"521
Что пишут в мировых СМИ о причинах и последствиях энергетического кризиса351
Вакцинировать детей от 14 лет планируют в Украине348

Досуг

Как выбрать хороший интернет-магазин: покупка техники без рисков
Как выбрать хороший интернет-магазин: покупка техники без рисков
Количество интернет-магазинов растет не по дням, а по часам. Новые виртуальные торговые точки открываются регулярно. Покупатели узнают о них из рекламы в социальных сетях или на популярных новостных сайтах.
Вчера, 14:49107
Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья
Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья
Среднестатистический украинец тратит на покупку продуктов не менее половины, а в некоторых случаях 2/3 семейного бюджета. С учетом того, что цены растут как на дрожжах, доля таких расходов стремительно увеличивается.
Вчера, 14:41118
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей
В 2017 году в США создали сервис Cameo, где предложили пользователям заказывать видеоролики от звезд. В заявке необходимо описать адресата и указать текст обращения. Стоимость стартует от $25.
Вчера, 14:39108
Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?
Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?
Не случайно, новое поколение ценителей музыки, которые росли в эру цифрового формата, проявляют неподдельный интерес к другим форматам из недалекого прошлого. Речь идет о виниле
Вчера, 14:27107
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки в теплые края — лучший способ сменить осеннюю дождливую прохладу на яркое солнце и лазурь морской глади.
16-окт-2021, 15:36204
Как правильно выбирать колеса для тележки
Как правильно выбирать колеса для тележки
В разнообразии современных колес для тележек очень просто растеряться. А ведь правильный выбор весьма важен. Если установить первые попавшиеся колесные опоры, можно не только вывести оборудование из строя, но и причинить вред тому.
15-окт-2021, 20:22282

События

У погибшего мэра Кривого Рога внезапно умер брат
У погибшего мэра Кривого Рога внезапно умер брат
Сегодня, 18 октября, найдет мертвым брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова. 
Сегодня, 10:2457
Больного президента Земана сегодня в Чехии попытаются лишить полномочий
Больного президента Земана сегодня в Чехии попытаются лишить полномочий
В Чехи грянул острый правительственный кризис, вызванный тяжелой болезнью президента Милоша Земана.
Сегодня, 10:2166
Из сирийского лагеря в Украину эвакуировали Крымчанку с четырьмя детьми
Из сирийского лагеря в Украину эвакуировали Крымчанку с четырьмя детьми
Утром во вторник, 19 октября, в Украину из лагеря закрытого типа "Родж", который расположен в Сирии, вернулась крымчанка с четырьмя детьми.
Сегодня, 10:0872
Когда переводят часы в Украине 2021 на зимнее время?
Когда переводят часы в Украине 2021 на зимнее время?
В ночь с субботы на воскресенье, 31 октября, Украина в очередной раз переходит на зимнее время.
Сегодня, 09:5568
Вернуть в Киеве райсоветы, которые "забрал режим Януковича" намерен Кличко
Вернуть в Киеве райсоветы, которые "забрал режим Януковича" намерен Кличко
Столичный мэр Виталий Кличко инициировал рассмотрение Киевским советом темы воссоздания в городе районных советов.
Сегодня, 09:5366
Объявлена дата премьеры новой версии мультфильма "Ну, погоди!" с голосом Гарика Харламова и музыкой Дорна
Объявлена дата премьеры новой версии мультфильма "Ну, погоди!" с голосом Гарика Харламова и музыкой Дорна
Председатель Совета директоров российской киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала примерное время премьеры перезапуска мультсериала "Ну, погоди!".
Сегодня, 09:4866
7 Днів