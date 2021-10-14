Больного президента Земана сегодня в Чехии попытаются лишить полномочий

В Чехи грянул острый правительственный кризис, вызванный тяжелой болезнью президента Милоша Земана.

Его уже признали недееспособным, и сегодня начнется процедура официального лишения его полномочий, как главы государства.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Итак, в сенате Чехии сегодня будут решать, лишать или нет находящегося на лечении Милоша Земана полномочий президента.

В 11.00 по киевскому времени начнется заседание конституционной комиссии, которая может воспользоваться положениями 66-й статьи основного закона. Затем на 15.00 запланировано совместное заседание руководства Сената и лидеров партий по этому же вопросу.

Итоговое постановление должны принять обе палаты парламента. Первое заседание нижней палаты намечено на 8 ноября. Полномочия президента могут возложить на спикера и премьера. Но речь об отставке Земана не идет, он будет занимать президентский пост до 2023 года.