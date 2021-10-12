 

У погибшего мэра Кривого Рога внезапно умер брат (Видео)

События Сегодня, 10:2457
У погибшего мэра Кривого Рога внезапно умер брат

18 октября, найден мертвым брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова. 

Андрей Павлов был младше Константина на четыре года и ушел из жизни через три месяца после него. 46-летний мужчина был найдет мертвым в своей квартире. 

По данным силовиков и племянника, Андрей Павлов накануне жаловался на плохое самочувствие.

Сразу после сообщения о случившемся в Сети развели кампанию по дискредитации покойного - якобы он скончался от алкоголизма. По нашим данным, этот вброс организован силовиками. Эта информация категорически опровергается родными и знакомыми Андрея Павлова. 

"Страна" рассказывает, что известно о смерти младшего Павлова на вечер понедельника. А также как она может быть связана с гибелью два месяца назад его старшего брата - недавно избранного мэра Кривого Рога Константина.  

Первые сведения о смерти Андрея Павлова

О смерти Андрея Павлова сообщили источники "Страны" в МВД сегодня около 19:00. 

Вскоре эту информацию нам подтвердила депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк. 

"Это правда, к сожалению. Андрея нашли в его собственной квартире буквально час назад. Мы пока не знаем, что случилось. Но вроде бы он умер часов 8 назад, судя по окоченению тела. Ему было всего 46 лет. Все в полном шоке. Я сама только узнала об этом. Со слов тех, кто с ним общался, он был веселый, жизнерадостный, ходил на работу и все было нормально. Ничто не предвещало беды", - заявила Виктория Третяк "Стране".

У погибшего мэра Кривого Рога внезапно умер брат

В 19:24 на сайте Нацполиции Днепропетровской области появилось официальное сообщение о смерти. Не называя имени Андрея Павлова, силовики сообщили о том, что 46-летний мужчина был найден мертвым в квартире Центрально-Городского района Кривого Рога. 

По предварительном информации, как утверждает полиция, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет. Указывается, что на месте работает следственная группа. Тело будет направлено на экспертизу. 

Об обнаружении тела полиции сообщил друг Павлова-младшего. 

По словам мужчины, Андрей Павлов позвонил ему с жалобами на плохое самочувствие в 5 утра, попросил купить воды и кефира. На работу сегодня решил ехать отказался, предпочел отлежаться. От предложения вызвать "скорую" отказался.

Друг привез заказы и уехал. В 11 он решил набрать Павлова, но тот уже не взял трубку. После работы товарищ вновь к поехал к Павлову, где и обнаружил его тело.

У погибшего мэра Кривого Рога внезапно умер брат

Журналист и друг семьи Павловых Александр Игнатенко также категорически опроверг алкоголизм Павлова и объяснил причины, почему это фейк.

"На Arcelor, где он работал начальником цеха, любого, кто злоупотреблет алкоголем - уволят! Тем более, начальника. Это весь город знает. Наркозависимость тоже не прокатит, на Arcelor проводят обязательные медицинские обследования. И там не купишь справку, у них свои медики", - сказал нам Игнатенко. 

Также, по словам Игнатенко, который давно сомневается в самоубийстве Константина Павлова, на прошлой неделе ему советовали "очень настойчиво уехать из города и больше не вести свою передачу. Там высокие рейтинги, наверху нервничают". 

Всё это вызывает вопросы - особенно с учетом того, как два месяца назад при странных обстоятельствах погиб старший брат Андрея - мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Как умер мэр Кривого Рога 

15 августа в Кривом Роге, на пороге своего дома был найден мэр города Константин Павлов. 

Полиция заявила, что главенствующая версия - самоубийство. Но родственники, коллеги и друзья мэра не верят в суицид. На это у них есть следующие аргументы.

1. Видео последних минут жизни Павлова, которое силовики слили в сеть, было смонтировано. На нем непонятно, как именно Павлов был смертельно ранен. Кроме того, при монтаже на него "бросили" странные помехи, которых не может быть при записи на цифровую камеру (тем более, что мэр явно мог себе позволить качественную аппаратуру).

Обычно так делают, чтобы скрыть следы вмешательства в кадр.

2. Накануне гибели Павлов опасался покушения и просил жену не подходить к окнам. И сам старался не выходить на открытые пространства. Также над его домом за несколько дней до убийства летал дрон.

3. В день смерти Константин основательно "затарился" в супермаркете. Купил, к примеру, сырую рыбу, которую любил сам готовить. Не похоже на поведение самоубийцы. 

4. Пуля на месте гибели так и не найдена. Хотя это могло стать одним из главных доказательств суицида - по ее направлению понятно, под каким углом стреляли в Павлова. К тому же крайне подозрителен сам факт того, что пуля не была найдена - кто ее мог забрать, если, по версии следствия, Павлов застрелился сам. Причем сделал это в закрытом помещении.

5. Ну, и наконец, очень странно, что мэр, по версии полиции, застрелился в грудь - очень неудобный способ, даже если стреляешь из пистолета. А рядом с Павловым нашли охотничий карабин.  

6. Сразу после вступления Константина Юрьевича в должность в конце 2020 года, на мэрию Кривого Рога начали насылать проверки. Выглядело это как месть Банковой за проигрыш кандидата от "Слуги народа" на выборах в декабре. По крайней мере в городе никак иначе это не воспринимали. 

Именно с проверками МВД предварительно связывает "самоубийство" Павлова. Мол, накопали что-то такое, что градоначальник решил застрелиться. 

Однако по истечении уже двух месяцев после гибели мэра ничего об этом компромате по-прежнему неизвестно. А найденные до этого нарушения касались вообще решений, принятых до избрания Павлова. 

Поэтому соратники Павлова и многие жители Кривого Рога, уверены, что это было политическое убийство. Связанное с попыткой Банковой поставить под контроль родной город президента (новые выборы мэра пройдут уже в марте 2022 года). 

И то, что сейчас при странных обстоятельствах умирает брат Павлова - эти подозрения только укрепляет. 

Детальнее о белых пятнах в деле мэра Кривого Рога - в фильме-расследовании спецкора "Страны" Юлии Колтак.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кривой_Рог, Павлов, 7dniv, 7dnivinfo, брат, смерть  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Новый поворот в деле о смерти нардепа Полякова
Новый поворот в деле о смерти нардепа Полякова
12-окт-2021, 19:14
Нардеп Антон Поляков найден мертвым
Нардеп Антон Поляков найден мертвым
8-окт-2021, 09:59
Официальной версией гибели мэра Кривого Рога Павлова нацполиция объявила самоубийство
Официальной версией гибели мэра Кривого Рога Павлова нацполиция объявила самоубийство
7-сен-2021, 21:05
В горсовете Кривого Рога не верят в правдивость пленок с гибелью Павлова
В горсовете Кривого Рога не верят в правдивость пленок с гибелью Павлова
27-авг-2021, 18:57
Депутат горсовета рассказала о ее допросе по делу мэра Павлова
Депутат горсовета рассказала о ее допросе по делу мэра Павлова
27-авг-2021, 18:52

Последние новости

10:24
События
У погибшего мэра Кривого Рога внезапно умер брат
10:21
События
Больного президента Земана сегодня в Чехии попытаются лишить полномочий
10:08
События
Из сирийского лагеря в Украину эвакуировали Крымчанку с четырьмя детьми
10:06
Политика
В бессмысленности вопросов о приеме Украины в ЕС признался Зеленский
10:05
Политика
Сын обстрелянного Сергея Шефира числится помощником у "слуги народа" Киселя
09:55
События
Когда переводят часы в Украине 2021 на зимнее время?
09:53
События
Вернуть в Киеве райсоветы, которые "забрал режим Януковича" намерен Кличко
09:48
События
Объявлена дата премьеры новой версии мультфильма "Ну, погоди!" с голосом Гарика Харламова и музыкой Дорна
09:46
Политика
В том что до конца года Украина получит руководителя САП заверил Зеленский
08:45
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 октября 2021
Вчера, 2021-10-18
22:34
События
Более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса получила Украина
19:34
События
Победив в чемпионате по Dota 2 двое украинцев стали долларовыми миллионерами
19:03
События
Создатель знаменитых турецких ударных беспилотников Bayraktar умер в Стамбуле
19:01
События
Баннеры с фразой "Да, мы один народ" неизвестные вывешивают в южных областях Украины
18:59
Политика
Подписать скандальный закон об олигархах вопреки решению КСУ собирается Стефанчук
18:47
События
Как Днепр живет в красной зоне
18:13
Политика
Как Зеленский сознался в преступлении, подтвердив информацию по своим офшорам
18:06
Экономика
На участие в сертификации "Северного потока-2" подал заявку "Нафтогаз"
16:16
События
Как захват пленного из "ЛНР" изменит конфликт на Донбассе
15:35
Экономика
С начала года ВВП Украины вырос на 2,9%

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 октября 20211926
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 октября 20211382
Зачем президент после скандалов с офшорами собрался с визитом в Лондон797
Показательные рейды и штрафы для нарушителей карантина анонсируют в Минздраве528
Отменить результаты голосования за закон об олигархах призвали в "Голосе"521
Что пишут в мировых СМИ о причинах и последствиях энергетического кризиса351
Вакцинировать детей от 14 лет планируют в Украине348

Досуг

Как выбрать хороший интернет-магазин: покупка техники без рисков
Как выбрать хороший интернет-магазин: покупка техники без рисков
Количество интернет-магазинов растет не по дням, а по часам. Новые виртуальные торговые точки открываются регулярно. Покупатели узнают о них из рекламы в социальных сетях или на популярных новостных сайтах.
Вчера, 14:49107
Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья
Как сэкономить на продуктах без ущерба для здоровья
Среднестатистический украинец тратит на покупку продуктов не менее половины, а в некоторых случаях 2/3 семейного бюджета. С учетом того, что цены растут как на дрожжах, доля таких расходов стремительно увеличивается.
Вчера, 14:41118
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей
Не только в Америке: как работает сервис поздравлений от украинских знаменитостей
В 2017 году в США создали сервис Cameo, где предложили пользователям заказывать видеоролики от звезд. В заявке необходимо описать адресата и указать текст обращения. Стоимость стартует от $25.
Вчера, 14:39108
Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?
Как получить «чистый» звук от проигрывателя винила?
Не случайно, новое поколение ценителей музыки, которые росли в эру цифрового формата, проявляют неподдельный интерес к другим форматам из недалекого прошлого. Речь идет о виниле
Вчера, 14:27107
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки осенью: топ-3 экзотических направления для выгодных каникул
Горящие путевки в теплые края — лучший способ сменить осеннюю дождливую прохладу на яркое солнце и лазурь морской глади.
16-окт-2021, 15:36204
Как правильно выбирать колеса для тележки
Как правильно выбирать колеса для тележки
В разнообразии современных колес для тележек очень просто растеряться. А ведь правильный выбор весьма важен. Если установить первые попавшиеся колесные опоры, можно не только вывести оборудование из строя, но и причинить вред тому.
15-окт-2021, 20:22282

События

У погибшего мэра Кривого Рога внезапно умер брат
У погибшего мэра Кривого Рога внезапно умер брат
Сегодня, 18 октября, найдет мертвым брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова. 
Сегодня, 10:2459
Больного президента Земана сегодня в Чехии попытаются лишить полномочий
Больного президента Земана сегодня в Чехии попытаются лишить полномочий
В Чехи грянул острый правительственный кризис, вызванный тяжелой болезнью президента Милоша Земана.
Сегодня, 10:2167
Из сирийского лагеря в Украину эвакуировали Крымчанку с четырьмя детьми
Из сирийского лагеря в Украину эвакуировали Крымчанку с четырьмя детьми
Утром во вторник, 19 октября, в Украину из лагеря закрытого типа "Родж", который расположен в Сирии, вернулась крымчанка с четырьмя детьми.
Сегодня, 10:0872
Когда переводят часы в Украине 2021 на зимнее время?
Когда переводят часы в Украине 2021 на зимнее время?
В ночь с субботы на воскресенье, 31 октября, Украина в очередной раз переходит на зимнее время.
Сегодня, 09:5568
Вернуть в Киеве райсоветы, которые "забрал режим Януковича" намерен Кличко
Вернуть в Киеве райсоветы, которые "забрал режим Януковича" намерен Кличко
Столичный мэр Виталий Кличко инициировал рассмотрение Киевским советом темы воссоздания в городе районных советов.
Сегодня, 09:5366
Объявлена дата премьеры новой версии мультфильма "Ну, погоди!" с голосом Гарика Харламова и музыкой Дорна
Объявлена дата премьеры новой версии мультфильма "Ну, погоди!" с голосом Гарика Харламова и музыкой Дорна
Председатель Совета директоров российской киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назвала примерное время премьеры перезапуска мультсериала "Ну, погоди!".
Сегодня, 09:4866
7 Днів