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События Сегодня, 12:5977
Что будет обсуждаться в Раде на этой неделе

Верховная Рада проведет первую пленарную неделю со спикером Русланом Стефанчуком. Для него это станет серьезным испытанием, даже несмотря на прошлый опыт работы в парламентском президиуме.

Рада вступает в долгий и сложный процесс принятия проекта госбюджета на 2022 год, и в эту среду предстоит принять финансовый документ в первом чтении. А на следующий день в повестке парламента стоит скандальный законопроект по изменениям в Налоговый кодекс № 5600, который повышает налоги.

Упорно обсуждаемые перестановки в правительстве и парламентской вертикали в этой связи отодвигаются на второй план. Но “кадры” могут вынести на внеочередные заседания, которые планируются больше одного на этой неделе.

Хотя, впрочем, по поводу как минимум одного "кадра" ясность есть - депутаты будут голосовать за назначение главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко первым вице-спикером.

Подробности - в материале “Страны”.

За подписью дело не станет

Предстоящая пленарная неделя покажет, как справляется Стефанчук с председательством в Раде, будучи уже полноценным спикером. Серьезной альтернативы ему в “Слуге народа”, конечно, не было.

На посту первого вице-спикера Стефанчук показал себя послушным исполнителем воли Офиса президента (ОП). Но в своем рвении он может наломать дров, как случилось с законопроектом о деолигархизации №5599, принятом с двумя противоречащими друг другу поправками, в том числе, по вине первого вице-спикера, запутавшегося в тексте во время заседания, которое сам и вел. После голосования Стефанчук решил исправить свои оговорки, изменив стенограмму, а главный для этого проекта комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подготовил нужную для ОП редакцию законопроекта.

Осталось только решить, кому из спикеров подписывать законопроект. Дмитрий Разумков уверен, что это должен сделать он, как руководитель парламента в момент рассмотрения законопроекта. Об этом говорит решение Конституционного суда. Но Разумков предполагает, что Банковая не даст ему такой возможности потому что он направит за своей подписью президенту законопроект в том виде, в котором его проголосовал парламент (с двумя взаимоисключающими правками).

Значит, подпись будет Стефанчука (который отправит на Банковую "отредактированную" уже после голосования версию законопроекта), что, конечно, сделает документ юридически еще более уязвимым.

Во всяком случае, новый спикер дал понять, что готов подписать документ.

“Касательно довольно часто тиражированной информации о том, что (законопроект - Ред.) может подписывать председатель, при котором принимался законопроект, то, мне кажется, что эта информация не соответствует действительности”, - сказал Стефанчук.

Впрочем, надо еще разблокировать подписание, отклонив 12 проектов постановлений об отмене голосования. Сделать это “слуги народа” смогут уже во вторник, в повестку дня которого внесен такой пункт.

И тогда спокойно можно браться за проект госбюджета-2022 в первом чтении и законопроект об увеличении налоговой нагрузки (5600) во втором.

К проекту бюджета подано более 3 200 поправок, к налоговому - более 11 тысяч. По этой причине второй будет рассматриваться в четверг по спецпроцедуре, которая позволяет значительно сократить работу над поправками в сессионном зале. 

Разговоры об увеличенных расходах на соцэконом, чего ждут от проекта бюджета все мажоритарщики, и желанные нормы НДС для аграриев в депутатской группе "Довира" Веревского (да и не только) показывают, что голоса под оба проекта соберутся СН и сателлитами.

“Хотя надо посмотреть, что попадает в финальную версию проектов”, - говорит народный депутат-мажоритарщик, за плечами которого не один созыв.

Еще один вопрос, который хотят вынести на этой неделе на голосование в Раду - законопроект о НАБУ, который передает права назначать директора этого от президента к Кабмину (как того требует решение Конституционного суда). Законопроект требуют в ближайшее время принять западные посольства, который фактически контролируют антикоррупционную вертикаль власти. Дело в том, что полномочия нынешнего директора НАБУ Артема Сытника истекают в апреле следующего года. И к тому времени должно уже быть понятно, кто должен назначать нового главу.

“Кадры” в тумане

По словам Стефанчука, насыщенная повестка не позволит на этой пленарной неделе заняться кадровыми вопросами, прежде всего, в Кабинете министров. И в Раду не внесены представления на замену кого-то из министров.

Однако в парламентских кулуарах продолжают говорить о возможных перестановках в правительстве. Как минимум одно из них будет уже на этой неделе - в отставку отправится министр экологии Роман Абрамовский (по крайней мере об этом заявили "слуги" после вчерашнего заседания фракции).

Что касается фамилий других отставников, то их количество, в сравнении с предыдущими слухами, убавилось.

“По последним данным, кандидаты на вылет - министр обороны Таран, вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский, первый вице-премьер Любченко”, - говорит собеседник в руководстве одной из парламентских фракций.

“Любченко очень нервничает, и под ним действительно пошатнулось кресло. Сегодня он должен докладывать у нас на заседании фракции по бюджетным вопросам и, насколько я слышал, очень серьезно работает с подчиненными над выступлением, чтобы быть во всеоружии, если его начнут “качать”, - говорит высокопоставленный собеседник во фракции СН.

Об увольнении министра социальной политики Марины Лазебной говорят значительно меньше, чем в августе.

“На самом деле мы можем только гадать. Они (“слуги народа” - Ред.) уже столько раз переписывали этот “расстрельный список”. Пока не увидим официального представления, любая фамилия - под вопросом”, - говорит собеседник в руководстве одной из фракций.

Ждать, возможно, осталось недолго. Ходят разговоры, что кадрам могут посвятить внеочередное заседание. По другой информации, голосование планируется на четверг. Но это неточно. 

“Начавшаяся пленарная неделя будет посвящена бюджетным вопросам и налоговым изменениям. Думаю, в ближайшие две недели не будет ничего. Запускают слухи бездумно, а потом не знают, что делать, как в случае с министром обороны. Сначала резво размахнулись на него, а потом оказалось, что к нам - а по сути к Тарану - приезжает глава Пентагона. И все, уже концепция поменялась”, - говорит нардеп от СН.

Не подтверждается пока информация, что на этой “пленарке” президентская фракция попытается сменить “своих” председателей комитетов, заподозренных в лояльности к опальному Разумкову. Речь идет о главах “экономического” комитета Дмитрие Наталухе, “образовательного” Сергее Бабаке, “аграрного” Николае Сольском и “цифрового” Михаиле Крячко. Все они не проголосовали за отставку Разумкова с поста спикера, и, как считается попали в “черный список” ОП.

“Эта ситуация развивается интересно. С одной стороны, им дают понять, что неголосование будет иметь последствия, потому что подобные вещи нельзя спускать, каким бы ни было оправдание - дружба с Разумковым, уважение к нему и т.д. Это тот случай, когда тот, кто не с нами, тот против нас. С другой стороны, четверка как ни в чем не бывало общается с руководством фракции и ОП и даже получает положительные отзывы на свою работу”, - говорит осведомленный нардеп от СН.

Однако за голосованием за их отставку дело не станет, уверен другой собеседник во фракции СН.

“Я без проблем проголосую за снятие, это не наследственная должность. Но, по-моему, вопрос их рокировки отошел на второй план. Любые такие вещи разбалансируют коллектив, а нам голосовать сложные законопроекты. Не обсуждались кандидаты на замену. Выбрать их, кстати, будет непросто. Они должны быть абсолютно лояльными к ОП, а такие уже пристроены”, - говорит собеседник среди “слуг народа”.

Поэтому полностью лояльная Офису Галина Третьякова, несмотря на глумление над смертью нардепа Антона Полякова, скорее всего, останется главой “социального” комитета, как бы союзная СН депгруппа “За будущее” не требовала ее убрать.

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Теги: news, новости, Украина, Стефанчук, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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