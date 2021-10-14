Дату, когда в городе включат отопление назвали

В киевских многоэтажках отопление появится уже в эту субботу, 23 октября.

Об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, передает BigKyiv.

По его словам, отопление уже дали в столичные детские сады, школы и больницы. Теперь на очереди жилые дома.

Также Пантелеев сообщил, что отопление в жилые дома можно пустить и раньше, но для этого нужна заявка от жилищных сообществ.

"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола в теплоснабжающую компанию - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция". Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть способ письменного анкетирования, которое должна организовать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания", - сообщил замглавы КГГА.