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События Сегодня, 13:0375
Дату, когда в городе включат отопление назвали

В киевских многоэтажках отопление появится уже в эту субботу, 23 октября. 

Об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, передает BigKyiv.

По его словам, отопление уже дали в столичные детские сады, школы и больницы. Теперь на очереди жилые дома.

Также Пантелеев сообщил, что отопление в жилые дома можно пустить и раньше, но для этого нужна заявка от жилищных сообществ.

"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола в теплоснабжающую компанию - КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция". Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть способ письменного анкетирования, которое должна организовать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания", - сообщил замглавы КГГА.

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