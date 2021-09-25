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События Сегодня, 13:0575
Вопрос независимости от Британии рассмотрят в Уэльсе

В Уэльсе заговорили о независимости от Британии. Соответствующий вариант развития событий среди прочих вариантов рассмотрит специальная комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Новый орган, созданный министрами-лейбористами Уэльса, проанализирует возможные изменения в системе распределения властных полномочий между Кардиффом и Уэльсом.

Комиссия разработает варианты реформы "конституционных структур Британии, в которых Уэльс останется составляющей". Однако со-председатель комиссии Лаура Макаллистер отметила, что вопрос независимости тоже нельзя обойти вниманием и "рассматривать нужно все варианты".

Лейбористская партия Уэльса считает, что Уэльс должен оставаться в Соединенном Королевстве, но в своей избирательной программе обещала создание такого органа для "общенационального разговора" о будущем Уэльса.

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд считает, что будущее Соединенного Королевства было бы более определенным, если бы больше вопросов, касающихся Уэльса, решали на месте, а нации Британии были объединены добровольным

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