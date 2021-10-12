За одну секунду хакеры взломали iPhone 13 Pro на iOS 15 и получили $330 тысяч

Чтобы перехватить управление, злоумышленникам нужно использовать сразу несколько уязвимостей, однако в итоге жертве достаточно просто кликнуть по ссылке.

16 октября хакерам удалось за одну секунду удаленно взломать смартфон iPhone 13 Pro от Apple и перехватить над ним контроль. Об этом пишет портал MyDrivers.

В рамках Международных соревнований по кибербезопасности "Кубок Тяньфу" в городе Чэнду трем участникам удалось взломать операционную систему iOS15, а самой быстрой оказалась группа Pangu Lab. они получили наивысшие полномочия, которые позволяют получать информацию со смартфона или полностью удалить любые данные. По данным сайта IDB, за такое достижение хакерам выплатили приз в размере $330 тысяч.

Группа совершила комбинированную кибератаку, нацеленную на несколько системных уязвимостей, однако жертве нужно было всего лишь кликнуть на ссылку, чтобы передать управление потенциальным злоумышленникам — процесс произошел мгновенно. Отмечается, что эксплойты содержатся в ядре ​​iOS и фирменном браузере Safari. Будучи участниками публичных соревнований и "белыми" хакерами, Pangu Lab вряд ли обнародует свой метод взлома iPhone 13, однако их успех демонстрирует проблемы с безопасностью техники Apple.

Гран-при соревнований получили специалисты китайской компании по кибербезопасности Kunlun Lab, которым выплатили треть от всего призового фонда — $654,5 тыс. Помимо iOS, участники взломали операционную систему Windows 10, Ubuntu, а также популярный браузер Chrome. Стоит отметить, что "белым" хакерам впервые удалось найти уязвимость для удаленного выполнения кода в Chrome.