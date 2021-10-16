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События Сегодня, 17:2067
Россию в развязывании войны на Донбассе обвинил глава Пентагона

Министр обороны Соединенных Штатов Америки, который 19 октября прибыл в Украину с официальным визитом, уже сделал первые заявления в Киеве.

По его словам, Россия мешает мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал во время брифинга со своим украинским коллегой Андреем Тараном.

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Остин.

Он, как и заявлял ранее, выразил поддержку Украине в "противостоянии с Россией".

"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать территориальную целостность и неприкосновенность",- заверил министр.

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Теги: news, новости, Украина, Пентагон, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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