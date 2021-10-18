 

Зачем Стефанчук снова хочет отменить сезонный перевод стрелок

События Вчера, 23:5840
Зачем Стефанчук снова хочет отменить сезонный перевод стрелок

Уже в конце следующей недели, 31 октября, украинцы переведут стрелки часов на один час назад в рамках традиционного перехода на "зимнее" время.

В Раде уже подняли дискуссию о том, чтобы это был последний раз - и впрель часы не переводить и остаться на одном времени с Евросоюзом. Разговоры об этом шли еще весной, но с тех пор утихли. И вот начинаются вновь.

Автор этой идеи - Руслан Стефанчук - теперь стал спикером, и теперь у него больше возможностей, воплотить данное начинание в жизнь. 

Поэтому предстоящие манипуляции со временем могут оказаться для украинцев последними. 

В погоне за светом

По правилам стрелки часов нужно перевести на один час назад в 4:00 31 октября.

Но некоторые украинцы привыкли это делать перед сном или уже по пробуждению в воскресенье. Какой из вариантов читателям ближе - тот и стоит выбрать. 

В конце концов, всегда можно сверить актуальное время с часами на смартфоне или компьютере (где оно меняется в автоматическом режиме).

Также точную дату и время можно узнать, набрав на телефоне *160# кнопка вызова. 

Переход на зимнее время и обратно имеет целью увеличить объем светового дня - чтобы не так рано темнело. Такой подход экономит электричество да и вообще больше подходит для человеческой активности. 

Возражение здесь только одно - биоритмы у многих "сбоят" при переводе стрелок. У людей со слабым здоровьем это может вызвать проблемы со сном или обострение хронических заболеваний.

Вокруг этого, собственно, и ломаются копья сторонников и противников перевода стрелок. Впрочем, по-настоящему сложным является только весенний этап - когда часы переходят на час вперед. Осенью же никаких проблем нет - люди ночью получают дополнительный час для сна. 

Тем не менее, для чувствительных к временным колебаниям людей врачи рекомендуют за несколько дней до перевода стрелок увеличить количество прогулок, снизить количество кофеина и алкоголя, налечь на овощи и фрукты. Чтобы повысить силы организма накануне сбоя в биоритме. 

Но есть в теме перевода часов и третий аспект - географический. Если не менять время весной, то на большей части Украины будет темнеть на час раньше, чем на западе. Например, летом там будет темно примерно в половину восьмого вечера. Что, конечно, является "детским временем" для этого сезона.

А светать на востоке страны будет вообще в начале четвертого.

Но прошлой зимой именно это предложил сделать вице-спикер Руслан Стефанчук.

Остаться на зимнем времени. Попытка номер два

В октябре 2020 года Стефанчук подал законопроект "Об исчислении времени в Украине". Он предлагал отменить перевод стрелок. 

Вице-спикер считал, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на зимнее негативно влияет на здоровье людей. По его мнению, "ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается обострение хронических болезней".

Принятие такого закона должно обеспечить "естественный цикл жизнедеятельности человека, способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения".

Дополнительным - и очень спорным - обоснованием Стефанчук называл "противодействие агрессии со стороны Российской Федерации".

"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установленное время государства-агрессора - Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - писал он на своей странице в Facebook в октябре 2020 года.

Понятно, что это обоснование было откровенно манипулятивным - поскольку никак бы не помешало "агрессии РФ" и фактически время на Донбассе и в Крыму бы не изменило - неподконтрольные территории бы остались жить по российскому времени. 

Видимо, эту вставку сделали для того, чтобы обеспечить законопроекту поддержку определенной части зала. 

Реальной же причиной был перевод стрелок на время, принятое в Евросоюзе, который, как и Россия, уже отменили сезонную смену часов. Поэтому тему активизировали этой весной - чтобы отменить мартовский перевод стрелок и остаться на одном времени с ЕС. А от Москвы отстать на один час.

 

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Теги: news, новости, Украина, Перевод, времени, 7dniv, 7dnivinfo  
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