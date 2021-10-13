"Укрзализныця" объяснила, с какими справками и кого пустят в поезда с 21 октября

С четверга, 21 октября, в Украине вступают в силу новые карантинные ограничения, вызванные очередным всплеском коронавирусной инфекции.

Пресс-служба "Укрзализныци" в своем официальном Телеграм-канале разъяснила некоторые моменты для своих пассажиров.

Можно ли использовать информацию о проведении вакцинации в HELSI.me для посадки в поезд?

- Нет. Сертификат о вакцинации может быть либо бумажным либо созданным в приложении "Дія.

Можно ли для посадки использовать сертификат о вакцинации на иностранном языке?

- Да. Для посадки в поезд пассажир может показать проводнику международный или внутренний COVID-сертификат или иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Сертификат можно демонстрировать на языке оригинала.

Как будет происходить проверка документов при посадке на скоростные поезда "Интерсити +"?

- Проверка документов согласно усиленными правилами перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19 будет происходить стюардами при посадке на скоростные поезда "Интерсити +".