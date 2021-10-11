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События Сегодня, 11:5792
Ведущая ток-шоу на "UA:Перший" обвинила Офис президента в давлении на редакцию

Офис президента Украины жестко контролирует присутствие тех или иных гостей в эфире телеканала "UA:Перший", а также выдвигает условия и ультиматумы редакции.

Об этом написала в соцсети ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" Мирослава Барчук.

"Во-первых, Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа". Кандидаты на эфиры согласовываются с контактным лицом Михаила Подоляка (Советник главы Офиса президента Украины - Ред.) в ОП. Это не новость", - сообщила Барчук.

По ее словам, в последнее время Офис президента выдвигает редакции телеканала условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах. В частности, в минувший понедельник было выдвинуто требование, чтобы в обсуждении энергетической безопасности в эфире "Обратного отсчета" участвовали либо двое "слуг" (оба - не эксперты), либо ни одного. Канал решил не принимать ультиматумы и пригласил Людмилу Буймистер, которая уже не подчиняется указаниям Офиса президента.

Второй ультиматум касался такого требования: двое "слуг" придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу.

"Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства и что это "несоблюдение журналистских стандартов". Но я здесь не о подлости. Я о первых колокольчиках. В частности об угрозе свободе слова и независимой журналистике в целом", - добавила журналистка.

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Теги: news, новости, Украина, UA, Перший, ОП, 7dniv, 7dnivinfo  
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