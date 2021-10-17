Автобус с военными подорвали в центре Дамаска

Не менее 14 сирийских военнослужащих погибли в результате подрыва автобуса в центре Дамаска в среду, 20 октября.

По предварительным данным, транспортное средство подорвалось на трех минах, заложенных у Президентского моста, сообщает сирийское госагентство SANA.

Взрыв прогремел во время проезда принадлежащего сирийской армии автобуса по мосту. Также сообщается, что инженерные подразделения демонтировали третью бомбу, заложенную в автобусе в том месте, где произошел взрыв террористов.

По предварительным данным, взрывные устройства были приведены в действие террористом.