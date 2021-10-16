От Еврокомиссии начать разбирательство против "Газпрома" из-за роста цен на газ в ЕС требует польский министр

Из-за резкого скачка цен на газ в Европе министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка потребовал от Европейской комиссии начать разбирательство против "Газпрома".

Об этом сообщает польское агентство РАР.

Куртыка направил письмо вице-председателю Еврокомиссии Маргрет Вестагер, в котором он призвал ввести срочные и необходимые меры в связи с ростом цен на энергоносители в ЕС. Польский министр указал, что "масштаб скачка цен беспрецедентен и достиг более чем двенадцатикратного роста в годовом исчислении". По его словам, это намного больше, чем рост цен на нефть во время нефтяного кризиса в 1970-х годах.

Куртыка заявил, что высокие цены на энергоносители отражаются на европейской промышленности и гражданах, которые требуют адекватной реакции со стороны Брюсселя.

Отметим, что цена на газ в Европе резко подскочила в последние месяцы, в начале октября она превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда.

По словам польского министра, проблема "связана среди прочего с более низким, чем ожидалось, объемом газа, поставляемого из России". Он заявил, что "в последние месяцы можно было наблюдать различные действия "Газпрома", которые отличались от того, что происходило в предыдущие годы".

Формальным основанием для расследования может послужить статья 102 договора о функционировании ЕС, в которой говорится о запрете злоупотребления доминирующим положением.