Встречи Путина и Байдена в этом году не исключают в Кремле

В Кремле назвали вполне реальной перспективой встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в том или ином формате в нынешнем году.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Мы, еще раз повторяю, что во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждали различные варианты, были достигнуты определенные понимания. После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам. Таким образом он ответил на вопрос о перспективах встречи Путина и Байдена.

Комментируя возможность встречи президентов РФ и США в нынешнем году, Песков заявил: "Ну в том или ином формате вполне реальна. Мы вас проинформируем".