Карантинные правила для транспорта ужесточат завтра в Украине

Новые правила пассажирских перевозок, которые заработают в Украине с 21 октября 2021 года, не затронут общественный транспорт в городах и перевозки в пределах одной области.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с 21 октября 2021 года в Украине начнут действовать новые правила пассажирских перевозок.

"Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры имеют COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Мы говорим и о железнодорожном, и об авиационном, и об автобусном транспорте. Общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются", - подчеркнул премьер.