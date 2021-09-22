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События Сегодня, 18:1656
В ноябре Украина ожидает утверждения нового транша от МВФ в $700 млн

Правительство Украины ожидает, что уже в ноябре Совет директоров Международного валютного фонда утвердит выделение Украине нового транша в размере 700 миллионов долларов.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания Кабинета министров в среду, 20 октября.

"Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов. Украина упорно работала для принятия этого решения, и положительные договоренности – это результаты тех реформ, которые внедряются в нашей стране", - сказал глава украинского правительства.

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