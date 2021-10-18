 

Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова

События Сегодня, 19:0963
Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова

Народные депутаты Украины по-разному относятся к тому, что нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета Рады по социальной политике Галина Третьякова порадовалась во фракционном чате смерти своего коллеги по парламенту Антона Полякова. 

"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, как они относятся к заявлению Галины Третьяковой и нужно ли, на их взгляд, убирать ее с поста главы комитета.

Депутат фракции "Слуга народа" Святослав Юраш назвал инцидент с Галиной Третьяковой максимально неприемлемым.

Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова

"Есть коллеги, которые соглашаются с оппозицией по поводу Третьяковой, но есть коллеги, которые много работали с ней, как я, например, и имеют о ней полногранное мнение. Этот максимально неприемлемый инцидент не должен рисовать всю ее жизнь, потому что у неё ещё много страниц в жизни достойных внимания и даже уважения", — заявил Юраш.

Его коллега по фракции Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что вопрос о том снимать или нет Третьякову с должности главы комитета должен подниматься на фракции.

Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова

"И должно быть единственное фракционное мнение", — заявила нардеп.

Депутат от "Батькивщины" Антон Яценко считает, что Галину Третьякову нужно снять с должности главы комитета.

Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова

"Считаю эти высказывания аморальными. Думаю, что стоит уйти из должности главы комитета", — сказал Яценко.

А вот его коллега по парламенту Даниил Гетманцев ("Слуга народа") уверяет, что, если быть точными, то высказывания было не в парламенте, а во внутреннем чате фракции, но нардеп осуждает такие высказывания.

Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова

"Мы уже неоднократно извинялись за эти высказывания. И я лично, и глава фракции извинялись. По поводу ответственности, сегодня регламентный комитет рассмотрит отстранение Третьяковой на пять заседаний — я могу согласиться с такой мерой ответственности. По поводу снятия с должности главы комитета, мне кажется, мы должны оценивать правонарушение и меру ответственности за него. Мы могли бы ее бесспорно и расстрелять, но было бы ли это справедливо. Мне кажется, что нет", — утверждает Гетманцев.

Депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко уверяет, что вообще плохо относится к высказываниям по поводу врагов.

Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова

"По поводу какой-то грязи, каких-то политических манипуляций. Я считаю, что это недопустимо", — заявил нардеп.

Депутат от ОПЗЖ Александр Качный считает, что Третьякова не может быть руководителем комитета.

Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова

"При том, что это не первые ее такие высказывания: по поводу детей, по поводу социально необеспеченных людей и, безусловно, такое сказать про Полякова", — резюмировал Качный.

 

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Теги: news, новости, Украина, Третьякова, 7dniv, 7dnivinfo  
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