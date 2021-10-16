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События Сегодня, 08:5753
Как СНБО издал словарь "правильных" терминов

Аппарат СНБО Украины, который знаменит незаконными санкциями против украинцев, расширил свою деятельность.

Теперь Совбез совместно с Центром противодействия дезинформации (ЦПД) разработал словарь "правильных" терминов о Крыме, Донбассе и прочих болезненных темах. Этот глоссарий чиновники рекомендуют использовать не только властям, но даже и средствам массовой информации. 

Пожалуй, впервые в истории независимой Украины власти диктуют, как именно нужно называть те или иные явления. Но вдвойне интересно, что рекомендации эти выписаны Центром по борьбе с дезинформацией - структурой, которая была создана еще весной, но с тех пор никак больше себя не зарекомендовала. 

"Страна" публикует и анализирует этот документ, и вспоминает, почему Центр за полгода своего существования так больше ничего не сделал. 

Глоссарий против "российской агрессии"

С целью противостояния "российской агрессии" украинские чиновники разработали глоссарий. Поскольку считают: с РФ нужно бороться комплексно, в частности, в информационной сфере.

Мини-словарь, которым советуют пользоваться чиновники Банковой, состоит из 64 позиций.

Каждая из позиций делится на три столбца:

  • первый - как говорить и писать нельзя,
  • второй - как говорить и писать нужно,
  • третий - тоже рекомендуется для использования, но не приоритетно. 

В глоссарии каждый пункт краше следующего. 

Словосочетание "Киевская власть" чиновники отправляют в первую графу, к фейкам. Вместо него советуют использовать "Украинское государство" или "Правительство Украины". 

Следующие пункты - любимые в Интернет-дискуссиях среди людей, считающих себя языковедами. Итак, правила "в Украине" и "на Донбассе". А вот если предлоги изменены местами - неверно, по мнению чиновников. 

Хотя, конечно, это вопрос не Данилова, а профессиональных лингвистов. 

Термин "ближнее зарубежье", считают в Центре противодействия дезинформации, имеет негативную коннотацию. Вместо нее ОП советуют "постсоветское пространство". 

"Аннексированные территории" - нельзя; "временно оккупированные" - можно. 

"Государственный переворот в Украине в 2014 году" - нельзя. "Революция достоинства" - можно, "Евромайдан" - можно с натяжкой. 

"Гражданская война в Украине" или "Украинско-российский конфликт" - недопустимо. Нужно: "Вооруженная агрессия России против Украины". Здесь, конечно, вообще прекрасно - СНБО, видимо, считает, что Украина в конфликте как бы и не участвует, исполняя только некую пассивную роль жертвы агрессии.

Далее - увлекательнее. Как выяснилось, "энергетическая, водная, экономическая блокада Крыма" вовсе этого не означают. На самом деле это все перечисленные блокады, по мнению СНБО, "временное (до деоккупации) прекращение товарооборота, электро- и водоснабжения в Крым".  

То есть, когда что-то блокируют - это не блокада. 

Под раздачу власти попал и "Крымский мост". На самом деле, по версии СНБО, он называется так: "незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АР Крым и РФ через Керченский пролив". 

Вместо "ДНР" и "ЛНР" - "ОРДО/ОРЛО". Аббревиатуры "республик" нельзя писать даже в кавычках. Хотя почему нужно избегать самоназваний, которые используются даже в документах ООН или Госдепартамента - непонятно. 

Запрещается говорить: "Особый статус Донбасса". Нужно: "Особый порядок местного самоуправления ОРДЛО". 

Дальше - больше. "Народа Донбасса" не существует. Есть только "жители ОРДЛО, которые пребывают под временной оккупацией России". 

По такому же принципе нет и "представителей Донбасса/ДНР-ЛНР в ТКГ". Зато, в понимании Банковой, есть "приглашенные к работе в ТКГ лица в составе российской делегации".

Для обозначения "ополченцев" у Центра противодействия дезинформации очень много определений. Среди них: "Участники российских регулярных объединений, подчиненных Министерству обороны РФ и другим силовым ведомствам РФ", а также более короткие версии: "наемники", "террористы", "боевики". 

Название "Великая Отечественная война" помещена в графу "фейки", что само по себе является вопиющим.

Вместо этого устоявшегося названия власти разрешают называть войну 1941-1945 годов двумя способами: "Вторая мировая война" или "Советско-немецкая война".

Не обошел СНБО и другие государства:

  • нельзя - "Белоруссия", можно - "Беларусь",
  • нельзя - "Приднестровская Молдавская Республика", можно - "Приднестровский регион Молдовы" или "Левобережье Молдовы".
  • нельзя "Республика Абхазия", можно - "оккупированная Россией грузинская территория, Абхазия".
  • нельзя - "Южная Осетия", можно - "оккупированная территория в Цхинвальском регионе Грузии".

В соцсетях отреагировали на этот глоссарий. Журналист Николай Капитоненко написал:

"Я всегда по мере скромных сил сочувствовал нашим госслужащим. Но теперь мое сочувствие станет еще чуточку больше.
РНБО соорудил список слов, которые "рекомендуются для использования" - вместо других, очевидно, нерекомендованных слов. С рекомендациями РНБО шутить рискованно. А такого креативного подхода к проблемам я не припомню даже во времена пионерского детства в позднем СССР.

Рекомендации дают один или два варианта правильного названия того, что российская пропаганда называет неправильно. Повезло госслужащим в том, что фантазия не улетела дальше и, например, борясь не щадя сил на фронтах информационной войны с российским словом "ближнее зарубежье", выбирать они могут только между "постсоветстким пространством" (давно и повсеместно устаревший термин) и, почему-то, Новой Восточной Европой (кто-то усиленно накреативил).

Пункт 25 очень удачен, по-моему. Там сказано, что Крымского моста нет, а есть "Крымский мост". Зря этот подход не сделали универсальным, хотя в некоторых местах попытки были. Это хоть как-то упростило бы жизнь госслужащим, дипломатам и общественным организациям - тоже попавшимся под рекомендации о том, какие слова какими другими (2 варианта) нужно бы заменять". 

Подписчики Капитоненко такого мнения: 

"Новояз… Феноменальне переродження більшовицьких форм у націоналістичному форматі", - пишет Людмила Ярошенко. 

"Забавно, что к некоторым пунктам пришлось искать соответствие для левого столбика. То есть два варианта были, а вот пропаганда подкачала (п.22 )) от того и видишь эти словосочетания впервые", - отметил Владислав Фарапонов. 

"Нельзя не только говорить, но и думать как нормальному человеку. Тем, кто одобрямс, не стыдно?" - задался вопросом Георгий Монахов. 

"Чувствуете аромат демократии? скоро введут награды за стукачество, отвечаю", - считает журналист Макс Назаров. 

Чем еще занимается Центр противодействия дезинформации 

Центр противодействия дезинформации был презентован 6 апреля 2021. Его представил руководитель ОП Андрей Ермак на встрече с послами "Большой семерки", Финляндии, Израиля, а также представительства ЕС и НАТО в Украине. 

9 мая Владимир Зеленский заявил о больших амбициях Центра. Зе сказал, что он "должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем". И назначил руководителем Центра Полину Лысенко.

В прошлом она под другим именем - Полина Чиж - тесно сотрудничала с НАБУ. А именно, по просьбе руководства Бюро отсылала в американское посольство материалы уголовных дел. Переписка всплыла уже в 2020 году и "Страна" ее публиковала.

В середине мая Лысенко детально рассказывала, чем будет заниматься организация. 

По ее словам, ЦПД станет единым "информационным бассейном" национального масштаба, который будет содержать как открытый так и закрытый сегмент данных.

Лысенко представила три продукта, разработанных ЦПД:

  • "Инфотиждень" - интегрированный мониторинг правоохранительных, разведывательных и других органов государственной власти, который содержит информацию о позиционировании Украины в мире, картины недели в украинских СМИ и информационный прогноз на следующий период;
  • "Региональный мониторинг" - содержит рейтинг тем, событий и политиков национального и регионального уровня, а также информационную картину недели на оккупированных территориях и ОРДЛО;
  • "Единая автоматизированная мониторинговая система" - интегрированная единая база данных, которая и есть единый интегрированный информационный бассейн. По словам Лысенко, ведомство работает над тем, чтобы максимально расширить состав этой системы.

Еще Полина Лысенко рассказала, что работа центра содержит в себе три этапа - сбор информации, ее анализ и реагирование.

"Реагирование центра абсолютно не обозначает постоянное присутствие центра в информпространстве. Это не означает проведение постоянных пресс-конференций, заседаний и выступлений. Реагированием для центра является сотрудничество с правоохранительными органами. В случаях, когда во время сбора и анализа информации мы видим, что есть признаки уголовного производства, то сообщаем об этом правоохранителям и просим их отреагировать", - рассказала Лысенко.

Кроме того, по ее словам, ЦПД будет сотрудничать и с министерством иностранных дел, в вопросах, где, по мнению центра", "нужно применить дипломатический механизм решения спорных или конфликтных ситуаций, которые могут нести угрозу нацбезопасности в информационной сфере".

"Под реагированием мы понимаем и подготовку таких документов как глоссарии. Мы написали органам государственной власти запрос с просьбой предоставить на наш адрес список нежелательных терминов и словосочетаний, которые, по мнению органов госвласти, связаны и используются в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации", - заявила Лысенко.

Также она сказала, что ЦПД уже получил ответ на свой запрос в виде перечня таких терминов - который и был представлен сейчас, спустя полгода. 

Отдельно Лысенко остановилась на вопросах сотрудничества ЦПД и Офиса генпрокурора.

"Наверное не всем известно о существовании в системе ОГПУ так называемого "департамента войны". Но именно этот департамент осуществляет процессуальное руководство в уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией и конфликтом. Поэтому кооперация и сотрудничество с этим департаментом имеет архиважное значение как для деятельности центра, так и, на мой взгляд, всего государства", - сказала руководитель ЦПД.

Неформально Центр заработал в начале лета. Об этом 18 июня заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. 

По словам Данилова, тогда у руководителя Центра Полины Лысенко не было своей команды и офиса. При этом заниматься противодействием дезинформации были командированы около 15 человек из аппарата СНБО. Также туда прикрепили сотрудников разных ведомств - от СБУ до службы внешней разведки. 

В целом же предельная численность работников центра - 52 штатных единицы.

"Мы не всё можем говорить вам о работе этого центра. Но я могу сказать, что есть четкое понимание, что мы каждый день анализируем весь информационное пространство, которое есть в нашей стране, у нас отлаженная система мониторинга информационного пространства в стране-агрессоре. Есть определенные кейсы, которые сейчас разрабатываются и отрабатываются", - рассказывал секретарь СНБО в середине июня.

Чем таким важным или хотя бы не очень занимался по протяжении полугода центр - неизвестно. У него нет своего сайта, страница в фейсбуке последний раз обновлялась в начале мая. На сайте СНБО о нем несколько упоминаний - касающиеся его создания и о глоссарии. Таким образом, пока этот "словарь" можно назвать главной публичной работой Центра. 

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