Вскоре семь украинских областей могут попасть в "красную" зону

Вслед за Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областями, где уже ужесточили карантин, еще семь украинских регионов могут попасть в "красную" карантинную зону.

Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет о:

Житомирской,

Луганской,

Львовской,

Николаевской,

Ровенской,

Хмельницкой,

Черновицкой областях.

Эти регионы, считает, Чернышов, могут попасть в "красные" зоны, если не усилят противоэпидемические мероприятия.

"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев - очень высокая. 94% пациентов, которых госпитализировали с Covid-19 за неделю, были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей ", - написал глава Минрегиона.