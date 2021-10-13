Под круглосуточный домашний арест отправили экс-совладельца "Дельта банка" Лагуна

Печерский районный суд Киева отказался взять под стражу экс-владельца "Дельта Банка" Николая Лагуна, который ранее получил подозрение в растрате имущества более чем на миллиард гривен, и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора сообщает издание "Украинские новости".

Ранее Офис Генпрокурора подал в суд ходатайство об избрании в отношении Лагуны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере один миллиард гривен, двум заместителям председателя совета директоров банка и директору одной из связанных финансовых компаний - также содержания под стражей с альтернативой внесения залогов два миллиона 497 гривен, миллион гривен и один миллион 498 гривен соответственно.

Неделю назад суд избрал Лагуну и заместителя председателю совета директоров банка меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Еще одного зама председателя совета директоров и директора финансовой компании суд отправил под ночной домашний арест.

18 октября прокуроры Офиса Генпрокурора подали апелляционные жалобы на эти решения.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, о непосредственном хищении денег свидетельствуют факты выдачи по указанию экс-совладельца банка 160 млн грн кредита предприятию. При этом залогом по этому кредиту были восемь земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.