Официальное обвиненние предъявили Михаилу Саакашвили

Власти Грузии предъявили официальные обвинения экс-президенту страны Михаилу Саакашвили, который сейчас продолжает голодовку в тюрьме №12 города Рустави.

Опальному политику предъявлено обвинение по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы. Об этом передает ресурс "Эхо Кавказа" со ссылкой на портал SOVA.

"По этому делу проведены следственные действия, истребованы видеоматериалы, а также изъяты телефоны и установлено, что Михаилу Саакашвили во въезде помог Элгуджа Цомая. Обвинения также предъявлены тем лицам, которые помогли ему в перемещении и не сообщили об этом правоохранительным органам. Все это подтверждается не только показаниями свидетелей, но и добытыми письменными доказательствами и видеоматериалами. Существуют и показания Элгуджи Цомая и других свидетелей", - заявил прокурор.

Напомним, что Михаил Саакашвили тайно вернулся на Родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.

В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погрому, учиненному спецназом в телекомпании "Имеди". Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.

Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на Родине.