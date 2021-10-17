Военный спутник России сгорел в небе над США

Вчера утром, 20 октября, в небе над США промчался яркий болид, который наблюдали несколько десятков свидетелей.

Астрофизик из университета Гарварда Джонатан Макдауэлл заявил о том, что в атмосфере сгорел российский военный спутник.

Американское общество по наблюдению за метеоритами получило свыше 80 сообщений о пролете огненного шара над территорией нескольких штатов от юга Теннесси до северной части Мичигана. Вход космического объекта в атмосферу произошел в 00.43 по северо-американскому восточному летнему времени (EDT, 07.43 по Киеву - Ред.) 20 октября.

По словам Макдауэлла, это время в точности совпадает с моментом пролета военного спутника России над указанным регионом. "Поэтому я считаю идентификацию объекта со спутником "Космос-2551" надежной", - заявил астрофизик.