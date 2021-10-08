О создании собственной медиа-корпорации и новой соцсети Truth social объявил Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп всерьез готовится к возвращению в большую политику и объявил о создании собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG).

Первой задачей этой медиакомпании станет создание и запуск новой социальной сети под названием "Truth social".

Об этом сообщила в Twitter Лиз Харрингтон, официальный представитель Дональда Трампа.

"Миссия TMGT - создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки... Я создал "Truth social" и TMGT, чтобы дать отпор тирании технологических гигантов. Мы живем в мире, где у "Талибана" есть присутствие в Twitter, и при этом вашего любимого американского президента заставили замолчать", - заявил Дональд Трамп.

Также по его словам главная миссия новой медиагруппы "дать голос каждому".

TMGT станет публичной компанией путем слияния с Digital World Acquisition Group, акции которой уже представлены на электронной бирже NASDAQ. В свою очередь приложение для социальной сети доступно для предзаказа в интернет-магазине приложений App Store, ожидается, что бета-тестирование начнется уже в ноябре этого года, запуск приложения намечен на первый квартал 2022 года.