 

По подозрению в попытке убить чеченских оппозиционеров в Турции задержали 6 иностранцев

События Сегодня, 12:0275
По подозрению в попытке убить чеченских оппозиционеров в Турции задержали 6 иностранцев

В турецком Стамбуле правоохранители задержали шестерых человек, среди которых есть и украинец, которых подозревают в шпионаже.

Их обвиняют в подготовке вооруженной акции против представителей чеченской оппозиции.

Об этом со ссылкой на следователей ежедневная газета Hurriyet.

"В рамках расследования, проведенного Главной прокуратурой Стамбула по делу о политическом или военном шпионаже, 8 октября, в Стамбуле была проведена скоординированная операция", - говорится в сообщении.

Согласно данным расследования, подозреваемые готовили вооруженную акцию против чеченской оппозиции в Турции и планировали использовать оружие против группы лиц.

Среди подозреваемых граждане Российской Федерации - Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины - Игорь Ефим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

Всех шестерых обвиняют в "политическом и военном шпионаже". За это им грозит провести в тюрьме от 15 до 20 лет по 328 статье Уголовного кодекса Турции.

Сейчас подозреваемых доставили в тюрьму Малтепе.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Турция, задержание, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Создатель знаменитых турецких ударных беспилотников Bayraktar умер в Стамбуле
Создатель знаменитых турецких ударных беспилотников Bayraktar умер в Стамбуле
18-окт-2021, 19:03
В Ирпене ультраправые из С14 зиговали на портрет главы
В Ирпене ультраправые из С14 зиговали на портрет главы "Муниципальной стражи"
18-окт-2021, 10:26
Во Львове похитили дочь владельца мебельной фабрики и требовали 2 млн евро выкупа
Во Львове похитили дочь владельца мебельной фабрики и требовали 2 млн евро выкупа
16-окт-2021, 23:03
О завершении досудебного расследования по делу Семенченко отчиталась СБУ
О завершении досудебного расследования по делу Семенченко отчиталась СБУ
29-сен-2021, 14:38
Незаконно пробраться в Евросоюз через Украину пытались трое турков и азербайджанец
Незаконно пробраться в Евросоюз через Украину пытались трое турков и азербайджанец
25-сен-2021, 14:20

Последние новости

17:06
События
Что известно о новом штамме ковида, который вплотную приблизился к Украине
17:00
События
Москва закроется на локдаун. За соблюдением карантина будут следить по постам жителей города в соцсетях
16:46
События
Радуцкий заявил что пик коронавируса начнется меньше чем через месяц, а спад только в следующем году
14:20
События
Как ажиотаж на рынке металлов накручивает ценники на авто, смартфоны и другие товары
14:02
События
Арестович заявил что Кравчук перенесший операцию на сердце в ближайшее время не вернется в Украину
14:00
События
Выписывать зависимых от кислорода пациентов домой разрешил Минздрав
13:51
События
Легкоатлетка Тимановская заявила, что сторонники Бацьки угрожали ей расправой
12:02
События
По подозрению в попытке убить чеченских оппозиционеров в Турции задержали 6 иностранцев
12:00
Политика
Кличко впервые за год встретился с Зеленским
11:57
События
Компания Merck заявила, что ее таблетки от COVID-19 могут снижать число смертей и госпитализаций
11:55
События
Киев на выходных перекроют для транспорта из-за марафона
11:28
События
О создании собственной медиа-корпорации и новой соцсети Truth social объявил Трамп
11:15
События
Военный спутник России сгорел в небе над США
11:11
События
Официальное обвиненние предъявили Михаилу Саакашвили
11:08
События
Под круглосуточный домашний арест отправили экс-совладельца "Дельта банка" Лагуна
11:05
События
Вскоре семь украинских областей могут попасть в "красную" зону
09:10
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 октября 2021
08:57
События
Как СНБО издал словарь "правильных" терминов
Вчера, 2021-10-20
19:30
Политика
Почему рейтинг Зеленского рухнул до уровня Порошенко
19:09
События
Что думают нардепы о Третьяковой, которая поглумилась над смертью Полякова

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 октября 20211548
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 октября 20211317
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 октября 20211049
Карантинные правила для транспорта ужесточат завтра в Украине1015
Победив в чемпионате по Dota 2 двое украинцев стали долларовыми миллионерами456
"Укрзализныця" объяснила, с какими справками и кого пустят в поезда с 21 октября433
Как Днепр живет в красной зоне365

Досуг

Квартиры бизнес класса это
Квартиры бизнес класса это
На современном рынке недвижимости дома бизнес класса пользуются стабильно высоким спросом. Они отличаются детально продуманной концепцией и премиальными материалами.
Сегодня, 17:084
Відкриття студії балету для дорослих у центрі Києва
Відкриття студії балету для дорослих у центрі Києва
Відкриття студії балету для початківців в центрі Києва: вік, вага та досвід значення не мають, адже усі мрії досяжні!
Сегодня, 16:3637
ТОП-5 суши-сетов в Борисполе от Суши Мастер
ТОП-5 суши-сетов в Борисполе от Суши Мастер
Едва ли найдется более популярная кухня в мире, чем кулинарные традиции Японии. Много почитателей японских блюд (в особенности суши) среди жителей и гостей Борисполя.
Сегодня, 15:4247
Паспорт Румуніїї: чому українці можуть його получити?
Паспорт Румуніїї: чому українці можуть його получити?
Як отримати паспорт Румунії громадянам України? Процедура. Необхідні документи. Переваги румунського громадянства для українців.
Вчера, 20:50122
Заказать пиццу с доставкой в Житомире от Монопицца
Заказать пиццу с доставкой в Житомире от Монопицца
Домашняя еда, бесспорно, самая вкусная, но она отнимает много времени и сил. Нужно определиться с меню, составить список покупок, принести тяжелые сумки с продуктами, потом стоять у плиты и еще мыть посуду.
Вчера, 14:37125
Принципы восстановления балкона
Принципы восстановления балкона
Далеко не каждый владелец квартиры изначально застеклил балкон. Раньше в этом не было столь острой необходимости, поэтому многие пристройки были открыты всем ветрам и факторам окружающей среды.
Вчера, 14:01127

События

Что известно о новом штамме ковида, который вплотную приблизился к Украине
Что известно о новом штамме ковида, который вплотную приблизился к Украине
В России, Великобритании, Израиле, США появился новый вариант коронавируса - AY.4.2.
Сегодня, 17:067
Москва закроется на локдаун. За соблюдением карантина будут следить по постам жителей города в соцсетях
Москва закроется на локдаун. За соблюдением карантина будут следить по постам жителей города в соцсетях
Начиная с 28 октября в Москве введут строгий карантин, за соблюдением которого будут усиленно следить с помощью камер и постов в социальных сетях.
Сегодня, 17:0020
Радуцкий заявил что пик коронавируса начнется меньше чем через месяц, а спад только в следующем году
Радуцкий заявил что пик коронавируса начнется меньше чем через месяц, а спад только в следующем году
В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается менее чем через месяц - в середине ноября.
Сегодня, 16:4627
Как ажиотаж на рынке металлов накручивает ценники на авто, смартфоны и другие товары
Как ажиотаж на рынке металлов накручивает ценники на авто, смартфоны и другие товары
Набирающий обороты мировой энергокризис ударил по рынку промышленных металлов. Цены на алюминий, медь, цинк, магний резко взлетели и сейчас находятся на 10-15-летних максимумах.
Сегодня, 14:2057
Арестович заявил что Кравчук перенесший операцию на сердце в ближайшее время не вернется в Украину
Арестович заявил что Кравчук перенесший операцию на сердце в ближайшее время не вернется в Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук проходит лечение в Германии и в ближайшее месяцы, вероятно, в Украину не вернётся.
Сегодня, 14:0269
Выписывать зависимых от кислорода пациентов домой разрешил Минздрав
Выписывать зависимых от кислорода пациентов домой разрешил Минздрав
Министерство здравоохранения Украины официально позволило выписывать из больниц пациентов, которые зависимы от кислорода. При этом их сатурация не должна быть ниже 94%, а семейный врач должен выдать кислородный концентратор.
Сегодня, 14:0060
7 Днів