Легкоатлетка Тимановская заявила, что сторонники Бацьки угрожали ей расправой

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая продала свою серебряную медаль и призвала соотечественников покинуть страну из-за действий президента республики Александра Лукашенко рассказала, что сторонники главы государства угрожали ей физической расправой и даже желали смерти.

Об этом она написала в публикации в Instagram.

"Мне желали болезней и смерти, угрожали сломать руки. По их мнению, я подстилка, иуда… Никогда раньше я не получала такого хейта. Что я сделала? Высказалась о халатности тренерского штаба прямо в разгар Олимпиады. И за это в итоге получила огромный шквал негатива от так называемых ябатек и кучи ботов", - написала она.

Также спортсменка добавила, что она пыталась поговорить с "хейтереми", однако в ответ получала либо тишину либо "словесный бездоказательный понос".

Напомним, громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Тимановской разгорелся на Олимпиаде в Токио. Спортсменка раскритиковала НОК Беларуси за то, что ее внесли в заявку на эстафету без ее ведома.

После этого тренер не разрешил ей принимать участие в соревнованиях и заявил, чтобы она срочно собиралась в аэропорт, куда ее отправят рейсом домой в белорусскую столицу.