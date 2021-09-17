Арестович заявил что Кравчук перенесший операцию на сердце в ближайшее время не вернется в Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук проходит лечение в Германии и в ближайшее месяцы, вероятно, в Украину не вернётся.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она довольно успешная. Увидим ли мы его до конца года - неизвестно.

Перед операцией он сказал, что процент на успех не такой большой, но тем не менее, все удачно, я думаю, что он придет в себя", - сказал Арестович.

На вопрос о том, сможет ли Кравчук вновь участвовать в переговорах в рамках ТКГ, Арестович ответил, что этот вопрос в компетенции врачей.