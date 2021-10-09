Как ажиотаж на рынке металлов накручивает ценники на авто, смартфоны и другие товары

Набирающий обороты мировой энергокризис ударил по рынку промышленных металлов. Цены на алюминий, медь, цинк, магний резко взлетели и сейчас находятся на 10-15-летних максимумах.

Но даже дорогой металл купить не так просто - уже начались перебои с поставками.

"Металлический" кризис ударит по целому ряду отраслей - от автопрома до электроники. Последствия будут разными - от подорожания готовых товаров до перебоев с поставками и дефицита.

Автомобильные концерны, которые едва справляются с последствиями кризиса микрочипов (он начался на волне пандемии из-за остановки ряда предприятий, в итоге сейчас в мире и в том числе, в Украине, наблюдается дефицит авто) прогнозируют коллапс в отрасли. В этот раз - из-за проблем с промышленными металлами, в частности, с магнием. Он является ключевым компонентом при производстве алюминиевых сплавов, используемых в автомобилях. Из-за дефицита магния и его подорожания уже в следующем году производство автомобилей может резко сократиться, вплоть до остановки целых производственных кластеров.

К сложностям готовятся также производители электроники, мобильных телефонов и прочие. Техника может подорожать, минимум, на 10-15%, а, чтобы купить самые ходовые модели, придется записываться в очередь.

Разбирались, что происходит на рынке промышленных металлов, и как это ударит по потребительским рынкам.

"Золотые" металлы

Цены на промышленные металлы резко пошли в рост. К примеру, котировки на медь на прошлой неделе побили отметку в 10,5 тысяч долларов за тонну (плюс 8,5% за неделю), цинк вырос в цене на 10% (почти до 4 тысяч долларов за тонну), и торгуется на 15-летнем максимуме. Алюминий также подорожал - за тонну просят уже больше 3,2 тысяч долларов - последний раз такие цены были еще до кризиса 2008 года.

Но все рекорды побил магний - ценники на него за прошлый месяц взлетели на 75%, преодолев отметку в 9 тысяч долларов за тонну.

Причин, которые гонят цены на промышленные металл вверх, несколько.

Главная - это нарастающий во всем мире энергетический кризис.

Из-за резкого подорожания газа и угля горнодобывающие и перерабатывающие предприятия сокращают объемы производства металлов.

Так, один из самых крупных в мире производителей цинка Nyrstar заявил, что намерен сократить производство на трех европейских заводах на 50%. О "корректировках" производственных планов сообщила также компания Glencore (производство алюминия). Причина - попытка "снизить воздействие периода пиковых цен". Другими словами, производители хотят взять паузу в расчете, что рекордные цены на энергоносители снизятся.

Стоит отметить, что крупные мощности по производству алюминия сосредоточены в Китае, причем, технология очень энергоемкая (в себестоимости алюминия доля электроэнергии - 30-50%) Что идет в разрез с курсом Поднебесной на экономию электричества. Поэтому выпуск алюминия уже сокращается, а сам металл дорожает.

К слову, ажиотажем на мировом рынке алюминия намерена воспользоваться Россия - правительство РФ на днях обнулило ставки экспортных пошлин на обработанный алюминий (на необработанный пошлина в 15%, но не менее 254 долларов за тонну сохранена). Ожидается, что это позволит увеличить экспорт продукции "Русала" и реализовать проекты по перестройке четырех алюминиевых заводов на 385 млрд рублей.

Лихорадит также рынок меди. По данным Kingdom Futures, свободные запасы физической меди, которые подкреплены наличием товаров на зарегистрированных складах, а не просто фьючерсами. на Лондонской бирже металлов составляют всего 14150 тонн. Для сравнения: в сентябре, то есть, всего месяц назад, их было 200 тысяч тонн. Запасы меди в Шанхае за прошлую неделю сократились на 20%.

Нынешние уровни - самые низкие за последние десятилетия. В отчете Goldman Sachs вообще прогнозируют мировой коллапс по меди, допуская, что уже ко второму кварталу 2022 года свободных запасов вообще не будет в наличии.

Между тем, спрос на медь во всем мире растет. Ее активно используют в "зеленых" энерготехнологиях (примеру, при производстве ветряных турбин), а также в автомобилестроении. В чилийской компании- производителе меди Codelco прогнозируют, что в следующем году спрос на медь вырастет еще на 2-3%, а к концу этого десятилетия, если "зеленый переход" мировой экономики не притормозит, дефицит меди достигнет 6 млн тонн в год.

Проблемы с магнием также спровоцировал Китай. Энергетический кризис в поднебесной "вырубил" местных производителей магния. В китайской провинции Шэньси за последний месяц закрыли 35 из 50 плавильных заводов, а остальным власти рекомендовали вдвое снизить производство, чтобы экономить электроэнергию. На эту провинцию приходится порядка 80% мировой добычи магния, поэтому к проблема сразу стала глобальной.

Американская Alcoа и канадская Matalco (крупные производители алюминиевых заготовок, для которых нужен также магний) уже заявили о том, что их запасы магния заканчиваются и возможны перебои с отгрузкой готовой продукции.

Также резко взлетели цены на магний - за последний месяц они выросли на рекордные 75%, превысив 9 тысяч долларов за тонну.

На прошлой неделе на мировых биржах подорожали также никель (на 4,3%, до 20120 долларов за тонну) и олово (на 3%, до 37430 долларов за тонну).

"Цветная" промышленность - один из лидеров по потреблению электроэнергии. Поэтому из -за пиковых цен на энергоресурсы ожидаемо растет себестоимость металлов, плюс ценники накручивает общий ажиотаж и повышенный спрос", - говорит руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Есть и еще одна причина - почему резко пошли в рост промышленные металлы.

На биржи ринулись инвесторы и спекулянты, рассчитывающие подзаработать на металлах. Что, на фоне снижающего предложения, еще больше накручивает ценники.

"Страх инфляции может увеличить спрос на металлы, поскольку существует убежденность, что их покупка может хеджировать инфляционные риски, что верно в случае меди", - заявил старший аналитик ING Вэнью Яо.

Экономист Алексей Кущ отмечает, что цены на промышленные металлы всегда коррелируются с темпами роста мировой экономики. "Так как последней прочат рост в этом году на 6%, котировки на металлы просто не могли не отреагировать", - пояснил он.

И в ближайшие месяцы ситуация вряд ли кардинально изменится. Более того, негативные тенденции - сокращение предложения и рост цен - будут только нарастать, - прогнозируют эксперты.

"Цены на металлы будут оставаться на высоких отметках вплоть до завершения эпопеи с энергетическим кризисом, а улучшаться ситуация начнет не ранее следующего года", - говорит Александр Болтян, аналитик компании Esperio

Автомобили, iPhone, квартиры - что подорожает из-за металлов

По словам Андрея Шевчишина, сфера применения промышленных металлов очень широкая - от электроники, приборо- и машиностроения до пищепрома. К примеру, тот же алюминий идет на производство не только авто, но и банок для напитков.

"Поэтому если цены на металлы не стабилизируются в течение нескольких месяцев, это ударит по стоимости всей продукции, в производстве которой они используются", - говорит Шевчишин.

Но до весны мировой энергокризис вряд ли закончится, более того, есть прогнозы по еще большему удорожанию ресурсов. К примеру, по газу прочат ценники до 3-3,5 тысяч долларов за тысячу кубов, соотвественно, дорогой будет и электроэнергия.

Поэтому "ценовой шторм" на рынке промышленных металлов, скорее всего, тоже затянется.

"Металлическая" наценка в зависимости от отрасли будет разной. К примеру, по электронике возможно подорожание до 10-15%, по автомобилям - до 10%.

Но дело не только в ценах. Уже сейчас производители прогнозируют дефицит металлов и, как следствие, снижение объемов выпуска готовой продукции.

"Главные пострадавшие — это определенно автопроизводители. Они вынуждены сокращать производство еще с 2020 года на фоне дефицита полупроводников. Теперь же произошел рост цены на алюминий до рекордных максимумов, так как его производство это крайне энергоемкий процесс. Электричество составляет порядка 40% от себестоимости. То есть такая ситуация в лучшем случае ведет к удорожанию производства, а в худшем - к снижению объемов выпуска. В сентябре уже снизилось число новых зарегистрированных машин в Евросоюзе и Великобритании на 25%. Например, продажи концерна Volkswagen снизились на 27,7%, Staekkantis на 29.9%, а Renault на 21,8%", - говорит Александр Болтян.

В автопроме вообще рисуют страшные картинки - вплоть до остановки мирового производства машин в следующем году из-за перебоев с магнием. Об этом пишет Financial Times.

Глава Autoconsulting Олег Омельницкий считает, что до полной остановки автопрома дело, скорее всего, не дойдет. Но отрасль может столкнуться с новым кризисом - на этот раз из-за дефицита металлов.

Напомним: мировой автопром лихорадит и сейчас - из-за перебоев с поставками микрочипов. Проблемы начались в прошлом году на волне пандемии, когда разорвались многие производственные цепочки плюс несколько заводов по производству микрочипов на время останавливались.

В итоге большинство мировых автоконцернов до сих пор не могут полноценно наладить производственный процесс - многие сократили выпуск авто, на некоторых заводах с конвейеров сходят недоукомплектованные модели, которые сгружают на специальные площадки - ждать микрочипы. На таких стоянках уже "зависли" десятки тысяч машин. Кризис микрочипов закончится лишь в следующем году.

И это уже отражается на поставках авто по всему миру, в том числе, в Украину.

"Сентябрь стал одним из худших месяцев для авторынка Европы - минус 25% по продажам. Машин просто нет в наличии. У нас за счет того, что рынок небольшой, до последнего времени салонам удавалось обеспечивать поставки. Но уже в этом месяце чувствуется дефицит, особенно по ходовым моделям. Многие дилеры даже не принимают заказы, так как не могут гарантировать поставки. По некоторым моделям нужно ждать поставку до марта -апреля следующего года. Цены тоже уже двинулись вверх - плюс 300-500 евро на авто. И, судя по всему, перманентные кризисы будут сотрясать автопром и дальше, теперь вот - проблемы с металлом. Стратегия по переносу производства в Азию и формированию глобальных логистических цепочек, на которую в прошлые годы делали ставку автоконцерны, теперь дает сбой. Понятно, что это скажется и на ценах - стоимость авто повысят как производители из-а возросших расходов, так и наши продавцы, которые не упустят случая заработать на ажиотаже", - говорит Омельницкий.

Проблемы уже начались и у производителей электроники. Они столкнулись с дефицитом электролитических конденсаторов (в них используется алюминиевая фольга). Причины те же - рост цен на алюминий и энергоресурсы, спровоцировавший снижение производства на заводах в Малайзии и Индонезии. Они обеспечивали до 50% мировых поставок этой продукции. Дефицит катализаторов точно затянется до конца этого и первого квартала следующего года. Как будет дальше неясно. Но аналитики уже прочат рост цен на электронику и бытовую технику, минимум, на 5-7%.

Ажиотаж с металлами сказывается также на строительной продукции. Скажем, из-за роста цена на медь кабельная продукция подорожала 15-20%, а медные трубы - на 10-20%. Следующей по цепочке пойдет недвижимость - первичка может повысится в цене на 3-5%, и это без учета других факторов - только за счет стройматериалов.

"Но цены на готовую продукцию и недвижимость все равно будут зависеть от реального спроса. То есть, может оказаться так, что производственная инфляция, связанная с повышением себестоимости продукции, у нас еще больше ускорится, тогда как потребительская будет расти меньшими темпами. Уже сейчас промышленная инфляция в Украине - больше 30%, а потребительская 10%, тогда как в идеале нужно, чтобы первый показатель, наоборот, был ниже второго хотя бы на 1%. Громадный разрыв демотивирует бизнес, заставляет сокращать рабочие места и производство. Поэтому стремительный рост цен на промышленные металлы, которые являются сырьем для многих отраслей производства, всегда считали предвестником экономического кризиса", - подытожил Алексей Кущ.