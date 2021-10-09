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События Сегодня, 17:0661
Что известно о новом штамме ковида, который вплотную приблизился к Украине

В России, Великобритании, Израиле, США появился новый вариант коронавируса - AY.4.2. Он считается одним из разновидностей штамма "Дельты" и был впервые выявлен в Британии несколько дней назад.

Российские ученые не исключают, что мутировавший вирус окажется более заразным или более сложно реагирующим на существующие вакцины. В скором времени он может распространиться в Украине.

"Страна" отвечает на пять главных вопросов о новом "мутанте".

Как распространился новый штамм по миру?

Новый тип коронавируса AY.4.2 впервые был обнаружен в Великобританиии 19 октября. Он несет две характерные мутации в S-белке: Y145H и A222V.

Глава британского Минздрава Саджид Давид заявил о необходимости быть готовыми к быстрому реагированию.

После этого новая форма коронавируса начала быстро распространяться в стране и на сегодняшний день ею в Британии заразилось около 10% от всех пациентов с ковидом.

Поэтому эксперты предполагают, что штамм AY.4.2 может оказаться самой заразной формой, обнаруженной с начала пандемии.

По одному случаю заболевания AY.4.2 уже зафиксировали в США и Израиле (у 11-летнего мальчика, вернувшегося из Молдовы).

В России также говорят о единичных случаях выявления данного варианта патогена.

Является ли AY.4.2 более заразным исходного штамма "Дельта"?

Российские специалисты считают преждевременным говорить о том, что новый вариант вируса более заразен, чем остальные, но вероятность такая есть.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии "Дельта" и вероятность его распространения в России и мире является "достаточной".

Хафизов указал, что новый вариант может быть примерно на 10% более заразным, чем исходная "дельта". 

Когда новый вариант вытеснит старую "Дельту"?

Российский эпидемиолог Хафизов считает, что новый вариант "дельты" может постепенно вытеснить "старую" версию, но вряд ли это произойдет стремительнее того, как сама дельта в свое время вытеснила остальные штаммы.

Впервые "Дельта" была замечена в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии медленно увеличивалась. На сегодняшний день у штамма Дельта 56 мутаций, каждый месяц их количество увеличивается вдвое.

Хафизов уточняет, что AY.4.2 лишь немного более заразный и может иметь некоторые преимущества перед исходной и остальными версиями патогена. 

Какая вакцина наиболее эффективна от нового штамма?

На сегодняшний день все вакцины от коронавируса считаются эффективными против новой версии дельта-штамма.

По данным российских ученых, новая версия вируса не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. Все уколы от ковида будут работать против AY.4.2.

Когда новый вирус может появиться в Украине?

И если учитывать, что скорость распространения нового патогена на 10% выше, чем самого "летучего" из существующих на сегодняшний день, то совсем скоро AY.4.2 может появиться и в Украине.

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Теги: news, новости, Украина, ковид, штамм, 7dniv, 7dnivinfo  
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