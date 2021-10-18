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События Вчера, 22:0165
Власти Грузии уверены, что Саакашвили не выйдет из тюрьмы ранее 2027 года

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал вероятность досрочного освобождения  бывшего президента страны Михаила Саакашвили, задержанного 1 октября.

Глава правительства исключил такой поворот событий и передачу заключенного Украине в ближайшие годы.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", об этом Гарибашвили сказал 21 октября на встрече с журналистами.

По его словам, в заключении грузинско-украинский политик проведет минимум шесть лет, то есть выйдет не раньше 2027 года.

"Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и что грузинские власти намереваются передать Саакашвили Украине. Все эти "информации" - полный абсурд", - сказал Гарибашвили.

Он добавил: "единственное учреждение, куда в случае необходимости по рекомендации врачей переведут Саакашвили, - это тюремная больница". Перевод в какое-нибудь другое учреждение власти не рассматривают.

"Это исключено", - сказал премьер.

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Теги: news, новости, Украина, Саакашвили, 7dniv, 7dnivinfo  
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