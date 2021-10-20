Новые камеры фиксаций нарушений на дорогах заработают в четырех областях Украины

С 22 октября 2021 года на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают 17 камер фиксации правонарушений.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в четверг, 21 октября.

Новые камеры появятся на дорогах Львова, Винницы, Харькова, Донецкой и Харьковской областей.

Во Львове камеры будут расположены:

ул. Стрыйская;

ул. Сихивская.

В Виннице камеры появятся:

ул. Келецкая;

две камеры на ул. Киевская;

просп. Юности.

В Харькове камера расположится:

ул. Героев Труда, 2/48 в направлении ул. Ковпака.

В Харьковской области камеры будут находиться:

четыре на автодороге М-03;

пять на автодороге М-18.

С 22 октября в Украине будут работать в общей сложности 218 таких камер.