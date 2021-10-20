 

Новые камеры фиксаций нарушений на дорогах заработают в четырех областях Украины

События Вчера, 23:5354
Новые камеры фиксаций нарушений на дорогах заработают в четырех областях Украины

С 22 октября 2021 года на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают 17 камер фиксации правонарушений.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в четверг, 21 октября.

Новые камеры появятся на дорогах Львова, Винницы, Харькова, Донецкой и Харьковской областей.

Во Львове камеры будут расположены:

  • ул. Стрыйская;
  • ул. Сихивская.

В Виннице камеры появятся:

  • ул. Келецкая;
  • две камеры на ул. Киевская;
  • просп. Юности.

В Харькове камера расположится:

  • ул. Героев Труда, 2/48 в направлении ул. Ковпака.

В Харьковской области камеры будут находиться:

  • четыре на автодороге М-03;
  • пять на автодороге М-18.

С 22 октября в Украине будут работать в общей сложности 218 таких камер.

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