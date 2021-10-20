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События Вчера, 23:5555
План на случай одновременной атаки России в Черном море, на Балтике, в интернете и из космоса утвердили в НАТО

Министры обороны стран НАТО на встрече в четверг, 21 октября, согласовали документ-план ответов на различного рода конфликты.

Новая стратегия призвана подготовить НАТО на случай одновременной российской атаки на Балтике и в Черноморском регионе с применением ядерного оружия, взломом компьютерных сетей и атаками из космоса.

Об этом сообщает DW со ссылкой на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в четверг, 21 октября.

По словам Столтенберга, министры поддержали план защиты НАТО от кризисов и конфликтов для того, чтобы быть уверенными в том, что соответствующие силы находятся в нужном месте в нужное время для защиты миллионов людей от какой-либо угрозы.

Министры обороны НАТО согласились, что альянс должен делать усилия, чтобы не утратить превосходство в технологиях над потенциальными противниками.

Столтенберг заявил, что НАТО требуется, среди прочего, "больше сил, использующих новейшие технологии". 

Главы оборонных ведомств стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе согласовали пакет ответных мер на угрозы со стороны российских ракетных систем.

"Министры оценили прогресс в нашем реагировании на растущую угрозу от российских ракетных систем. Мы вводим сбалансированный пакет политических и военных мер для ответа на эти угрозы", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО рассказал, что пакет включает существенное укрепление противовоздушной и противоракетной обороны, усиление неядерных оборонительных возможностей, используя истребители пятого поколения, адаптацию учений и разведки. Также речь идет о повышении готовности ядерного сдерживания.

При этом генсек альянса сообщил, что НАТО не собирается развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Также, по словам Столтенберга, НАТО считает своей задачей не только поддерживание военного присутствия в районе Черного моря, но и возможность перебрасывать туда, если это потребуется, дополнительные силы.

Говоря о Черном море, генсек заявил, что для альянса оно стратегически важно.

Министры обороны 30 стран НАТО на встрече в Брюсселе примут решения, направленные на то, чтобы укрепить безопасность стран Запада в изменившемся мире и заложить основу для предстоящего в июне будущего года саммита в Мадриде.

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Теги: news, новости, Украина, НАТО, 7dniv, 7dnivinfo  
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