На бывшего фронтмена коллектива "Ляпис Трубецкой" завели уголовное дело

Бывший фронтмен коллектива "Ляпис Трубецкой", солист группы Brutto Сергей Михалок может быть привлечен к уголовной ответственности за нападение на фаната.

Ему грозит штраф или тюремное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области в четверг, 21 октября.

По словам спикера пресс-службы полиции Юрия Сулаева, правоохранители открыли уголовное дело и расследуют его по статье "Хулиганство". Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен либо ограничение свободы сроком до пяти лет.

Сергей Михалок вместе с коллективом выступал в Полтаве. Во время концерта певец позвал на сцену одного из зрителей, у которого была с собой гитара. Перед тем как дать тому сыграть, Михалок спросил, есть ли у фаната билет на концерт. Вначале мужчина отнекивался, а после достал деньги. После этого Михалок ударил фаната головой. Удар оказался настолько сильным, что пострадавший упал.

Зрителей возмутило поведение Михалка на сцене. Вначале они попросили исполнителя покинуть сцену, а уже потом вызвали правоохранителей.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, пострадавший мужчина отказался писать заявление на артиста.